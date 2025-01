Joana Diniz enfrenta Iury Mellany em confronto explosivo: «Ninguém me vai mandar abaixo!» Veja o confronto!

Troca de farpas: Iury Mellany acusa Joana Diniz de «fazer teatro» e «flirtar com a Voz». A Cadeira Quente acabou em ebulição após o confronto destas duas concorrentes.

A madrugada desta segunda-feira pós-gala trouxe tensão e confrontos no Secret Story – Desafio Final. Joana Diniz e Iury Mellany protagonizaram um bate-boca que promete definir a nova dinâmica no jogo.

Tudo começou quando Joana Diniz comentou sentir-se «aliviada» pela saída de David Diamond: «Agora vou conseguir ver quem os outros concorrentes são realmente». Mas foi a resposta de Iury Mellany que incendiou a discussão: «Pelo menos eu não esperei estar nomeada para começar a fazer teatro (…) e pelos vistos o jogo dela é só flirtar consigo, Voz».

Veja o confronto aqui:

Joana Diniz, não deixou a provocação passar: «Não vais entrar por esse jogo comigo, pois não?» A troca de palavras subiu de tom, com Joana acusando Iury de desrespeito: «É uma cartada tão baixa porque ela é mulher e está-me a ofender enquanto mulher, está a dizer que eu não tenho valor nenhum enquanto jogadora, porque o meu único jogo é flirtar com a Voz».

Num momento carregado de tensão, Joana reforçou a sua posição: «Sou mulher mas, acima de tudo, sou mãe, e aqui ninguém me vai mandar abaixo a dizer que vou flirtar com A, B ou C porque não te vou permitir!».

#SecretStoryDesafioFinal #JoanaDiniz #IuryMellany #Rivalidade #RealityShow #CadeiraQuente