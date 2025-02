Uma escolha inesperada mudou tudo! Saiba aqui quem enfrentou o peso de uma nomeação direta

Este domingo, a gala do Secret Story Desafio Final trouxe uma das surpresas mais aguardadas e temidas pelos concorrentes: a temida nomeação direta. A tensão estava no ar e todos os olhos estavam voltados para quem seria o alvo desta reviravolta no jogo.

Bruno de Carvalho, Inês e Daniela Santos enfrentaram uma missão difícil ao escolherem entre os concorrentes menos influentes do jogo – já definidos anteriormente pelos concorrentes. Entre os nomes em risco estavam Ossman, Sandrina e Iury!

Quando chegou a hora de decidir, Inês e Daniela não hesitaram. Ambas escolheram Iury como a sua nomeada, com Daniela a justificar a escolha: «O Ossman já foi nomeado várias vezes». No entanto, Bruno de Carvalho optou por outra estratégia e escolheu o próprio Ossman, contrariando a decisão das suas colegas.

A revelação das nomeações foi um momento de grande tensão. Quando os concorrentes se dirigiram à sala para anunciar os nomeados! Veja aqui a reação de Iury, é imperdível!