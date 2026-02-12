Apresentadora de sucesso da TVI viu a filha tomar decisão drástica. E a vida nunca mais foi igual

Iva Domingues é uma das apresentadoras mais conhecidas e com mais sucesso na TVI. Agora, a comunicadora surpreendeu tudo e todos ao revelar uma decisão radical tomada pela filha, Carolina, que lhe mudou a vida para muito melhor.

«A minha filha saiu das redes sociais no final do ano passado. E eu não me lembro de a ver tão bem. Tem 23 anos. Está mais feliz. Mais leve. Mais focada. Mais energética. Mais presente. Mais ela», contou Iva Domingues através de uma publicação na sua página de Instagram.

A apresentadora continuou: «Não ficou desligada do mundo. Continua informada sobre o que é verdadeiramente relevante, apenas deixou de viver em ruído constante».

«Os dias agora rendem. Há tempo para o trabalho, para os amigos, para copos demorados, para livros começados e acabados, para passeios sem pressa. As noites são mais tranquilas. O sono é mais profundo. E a vida melhorou em tudo», acrescentou.

Iva Domingues concluiu o longo desabafo com uma lição, que retira desta decisão da filha: «Às vezes, desligar é a melhor forma de nos voltarmos a ligar ao que é, de facto, essencial. A geração Z é que sabe andar nisto!», escreveu, rematando: «Eu aprendo com ela, todos os dias».