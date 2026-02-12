Apresentadora de sucesso da TVI viu a filha tomar decisão drástica. E a vida nunca mais foi igual

Ao Minuto

10:30
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-” - Big Brother
08:22

Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”

10:24
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico - Big Brother
01:26

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

16:25
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim» - Big Brother
00:11

Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»

14:18
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story - Big Brother
00:53

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

Acompanhe ao minuto

Apresentadora de sucesso da TVI viu a filha tomar decisão drástica. E a vida nunca mais foi igual

Apresentadora de sucesso da TVI viu a filha tomar decisão drástica. E a vida nunca mais foi igual - Big Brother

A apresentadora revelou a decisão da filha, que mudou radicalmente a vida dela.

Iva Domingues é uma das apresentadoras mais conhecidas e com mais sucesso na TVI. Agora, a comunicadora surpreendeu tudo e todos ao revelar uma decisão radical tomada pela filha, Carolina, que lhe mudou a vida para muito melhor. 

«A minha filha saiu das redes sociais no final do ano passado. E eu não me lembro de a ver tão bem. Tem 23 anos. Está mais feliz. Mais leve. Mais focada. Mais energética. Mais presente. Mais ela», contou Iva Domingues através de uma publicação na sua página de Instagram.

 

A apresentadora continuou: «Não ficou desligada do mundo. Continua informada sobre o que é verdadeiramente relevante, apenas deixou de viver em ruído constante». 

«Os dias agora rendem. Há tempo para o trabalho, para os amigos, para copos demorados, para livros começados e acabados, para passeios sem pressa. As noites são mais tranquilas. O sono é mais profundo. E a vida melhorou em tudo», acrescentou. 

Iva Domingues concluiu o longo desabafo com uma lição, que retira desta decisão da filha: «Às vezes, desligar é a melhor forma de nos voltarmos a ligar ao que é, de facto, essencial. A geração Z é que sabe andar nisto!», escreveu, rematando: «Eu aprendo com ela, todos os dias». 

Relacionados

À espera de diagnóstico, apresentadora da TVI atualiza estado de saúde: «Os sintomas agravaram-se...»

«Fazer história»: A mudança na vida desta ex-concorrente do Big Brother está a dar que falar

Novo comentador das galas do Secret Story? Francisco Monteiro revela: «Domingos estarei…»
Temas: Iva Domingues Filha Carolina

Mais Vistos

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico
01:26

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

Hoje às 10:24
Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico

Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico

10 fev, 11:18
Alice Alves fala da separação

Alice Alves fala da separação

25 nov 2025, 12:42
Já namorava há três anos, mas escondeu a verdade de todos no Secret Story. Agora assume que está «solteiro»

Já namorava há três anos, mas escondeu a verdade de todos no Secret Story. Agora assume que está «solteiro»

Hoje às 10:01
Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final

Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final

31 dez 2025, 21:56
Ver Mais

Notícias

Francisco Monteiro em lágrimas com mensagem de pessoa inesperada: «Não era fácil, mas ela conseguiu...»

Francisco Monteiro em lágrimas com mensagem de pessoa inesperada: «Não era fácil, mas ela conseguiu...»

Há 5 min
Apresentadora de sucesso da TVI viu a filha tomar decisão drástica. E a vida nunca mais foi igual

Apresentadora de sucesso da TVI viu a filha tomar decisão drástica. E a vida nunca mais foi igual

Há 1h e 44min
Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Há 2h e 12min
«Fazer história»: A mudança na vida desta ex-concorrente do Big Brother está a dar que falar

«Fazer história»: A mudança na vida desta ex-concorrente do Big Brother está a dar que falar

Há 2h e 41min
À espera de diagnóstico, apresentadora da TVI atualiza estado de saúde: «Os sintomas agravaram-se...»

À espera de diagnóstico, apresentadora da TVI atualiza estado de saúde: «Os sintomas agravaram-se...»

Há 2h e 57min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Apresentadora de sucesso da TVI viu a filha tomar decisão drástica. E a vida nunca mais foi igual

Apresentadora de sucesso da TVI viu a filha tomar decisão drástica. E a vida nunca mais foi igual

Há 1h e 44min
Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Há 2h e 12min
«Fazer história»: A mudança na vida desta ex-concorrente do Big Brother está a dar que falar

«Fazer história»: A mudança na vida desta ex-concorrente do Big Brother está a dar que falar

Há 2h e 41min
À espera de diagnóstico, apresentadora da TVI atualiza estado de saúde: «Os sintomas agravaram-se...»

À espera de diagnóstico, apresentadora da TVI atualiza estado de saúde: «Os sintomas agravaram-se...»

Há 2h e 57min
«Olhos nos olhos»: Foi isto que Lili Caneças disse em privado a Cristina Ferreira

«Olhos nos olhos»: Foi isto que Lili Caneças disse em privado a Cristina Ferreira

Hoje às 12:10
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Francisco Monteiro em lágrimas com mensagem de pessoa inesperada: «Não era fácil, mas ela conseguiu...»

Francisco Monteiro em lágrimas com mensagem de pessoa inesperada: «Não era fácil, mas ela conseguiu...»

Há 5 min
Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Há 2h e 12min
À espera de diagnóstico, apresentadora da TVI atualiza estado de saúde: «Os sintomas agravaram-se...»

À espera de diagnóstico, apresentadora da TVI atualiza estado de saúde: «Os sintomas agravaram-se...»

Há 2h e 57min
Hilariante. Filipe Delgado pede reforço de exercício físico ao Comandante e o motivo é inusitado
01:43

Hilariante. Filipe Delgado pede reforço de exercício físico ao Comandante e o motivo é inusitado

Hoje às 13:03
Recrutas "enchem" três vezes seguidas e o motivo é hilariante: «Recruta da semana, quando é que...»
01:42

Recrutas "enchem" três vezes seguidas e o motivo é hilariante: «Recruta da semana, quando é que...»

Hoje às 12:20
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro fica de "lágrimas nos olhos" com mensagem inesperada: "Sempre conseguiu ver o melhor de mim"

Francisco Monteiro fica de "lágrimas nos olhos" com mensagem inesperada: "Sempre conseguiu ver o melhor de mim"

Há 2h e 13min
Joana Diniz reage a polémica sobre novo namorado em mensagem a Cláudio Ramos: "Estamos muito fortes"

Joana Diniz reage a polémica sobre novo namorado em mensagem a Cláudio Ramos: "Estamos muito fortes"

Hoje às 11:03
Ex-concorrente do Big Brother chora morte com partilha arrepiante: «A minha querida mummy»

Ex-concorrente do Big Brother chora morte com partilha arrepiante: «A minha querida mummy»

Ontem às 16:34
FC Porto divulga foto única de Francisco Monteiro... e Zaza reage: "Até que a voz me doa"

FC Porto divulga foto única de Francisco Monteiro... e Zaza reage: "Até que a voz me doa"

Ontem às 15:44
Após almoço, Bárbara Parada é surpreendida: "O mais chocante de tudo! Como assim?"

Após almoço, Bárbara Parada é surpreendida: "O mais chocante de tudo! Como assim?"

Ontem às 13:15
Ver Mais Outros Sites