Inacreditável! Jaciara Dias deslumbra na gala da TVI com um vestido de saldos de apenas 5 euros

Jaciara Dias é uma das estrelas que está a arrasar na passadeira vermelha do Casino Estoril, onde decorre neste momento a gala dos 32 anos da TVI. E o mais inacreditável é o look escolhido. A ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do V+ revelou que o vestido lingerie que está a usar estr noite lhe custou apenas 5 euros, nos saldos.

A peça de roupa custava inicialmente 80 euros, mas Jaciara comprou apenas por 5 euros.

«Fui à Zara aos saldos e vi este vestido. Custava 80 euros e paguei 5 euros», afirmou.

Percorra a galeria e veja o look deslumbrante de Jaciara Dias!