Ex-concorrente do “Big Brother” denuncia agressões e relata ferimentos

Jacques Costa, conhecida do grande público pela sua participação no “Big Brother 2024”, esteve presente numa manifestação recente e recorreu às redes sociais para denunciar aquilo que descreve como uma atuação violenta por parte da polícia. A ex-concorrente não poupou palavras e partilhou um testemunho marcado pela revolta e pela indignação.

“Nojo. A polícia disparou balas de borracha contra nós, incluindo manifestantes que apenas tinham cartazes”, começou por escrever Jacques Costa numa publicação no Instagram, onde relatou momentos de grande tensão vividos no local.

Segundo a ex-Big Brother, a intervenção policial terá provocado vários feridos. “Magoaram-me na mão e vi uma pessoa a sangrar da cabeça e um amigo meu levou no peito e ficou todo negro”, contou, revelando o impacto físico e emocional do confronto.

Jacques Costa foi ainda mais longe nas acusações, defendendo que a atuação das autoridades foi desproporcional. “Acertaram na cara e no peito das pessoas, como era o meu caso, mostrando a ilegalidade e violência da ação”, acrescentou, reforçando a gravidade da situação.

