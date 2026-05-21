Foi a única concorrente a ser expulsa por recusar uma regra básica do jogo. Saiba o que é feito dela

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Dizemos-lhe o que é feito desta ex-concorrente do Big Brother.

Jacques Costa ficou conhecida do público após a sua participação no Big Brother 2024, onde protagonizou um dos momentos mais comentados da edição ao recusar-se a nomear outros concorrentes. A decisão, justificada com a sua posição pessoal contra “guerras” dentro da casa, acabou por ter consequências imediatas no jogo e marcou a sua saída do programa.

Tudo aconteceu durante uma das galas, ela recusou-se a nomear outros concorrentes, justificando a decisão com a sua postura e com o desejo de não compactuar com “guerras” dentro da casa e defender a paz. Perante essa recusa, o Big Brother nomeou-a de imediato, colocando-a em risco de expulsão. Mas Cláudio Ramos não concordou e sugeriu uma expulsão direta, que acabou por acontecer. 

Depois da expulsão, Jacques Costa afastou-se naturalmente do ritmo intenso da televisão e das polémicas associadas ao reality show, optando por uma vida mais centrada em novos projetos pessoais. Nas redes sociais, tem mantido a sua presença, mantendo-se igual a ela mesma. 

Reality em direto?
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As imagens mais recentes mostram uma mudança no seu cabelo, mais comprido, algo que tem sido notado pelos seguidores. Mais tranquila e distante do ambiente do programa, Jacques Costa surge agora com uma postura mais discreta, numa fase em que parece privilegiar o crescimento pessoal e a vida fora do universo dos reality shows.

Temas: Jacques Costa Big Brother 2024

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