Notícia trágica: Ex-concorrente morre aos 35 anos. E a forma como foi encontrado é 'chocante'

O ex-concorrente do reality show britânico 'The Only Way Is Essex', Jake Hall, foi encontrado morto numa casa de férias em Maiorca, Espanha, aos 35 anos, após uma noite de festa que terminou em tragédia, avança o jornal 'The Sun'.
Segundo as autoridades espanholas, citadas pelo jornal, Hall foi encontrado morto numa poça de sangue com graves ferimentos na cabeça, alegadamente provocados por estilhaços de vidro. A polícia investiga a hipótese de uma morte acidental, acreditando que o antigo astro televisivo poderá ter batido violentamente contra uma porta de vidro.
O 'The Sun' cita fontes próximas da investigação, testemunhas, que relataram que Jake Hall tinha passado a noite inteira a festejar antes de regressar à casa arrendada, onde a festa continuou madrugada dentro.
“Pelo que foi relatado à polícia, parece que ele ficou agitado, possivelmente devido ao álcool e a outras substâncias que possa ter consumido”, revelou uma fonte citada pela referida publicação.
A mesma fonte acrescentou ainda que, a determinada altura, o ambiente “ficou agressivo” e que Hall poderá ter tentado magoar-se, batendo com a cabeça em vários objetos dentro da propriedade. As autoridades continuam a ouvir testemunhas presentes na casa no momento da tragédia.
Os serviços de emergência foram chamados à moradia, situada em Santa Margalida, em Maiorca, por volta das 7h30 da manhã. Quando chegaram ao local, Jake Hall já se encontrava sem vida. Não foram efetuadas detenções e a Guardia Civil espanhola continua a tratar o caso como uma morte acidental.
Recorde-se que Jake Hall tornou-se conhecido em 2015 ao integrar o elenco de The Only Way Is Essex, um dos realities mais populares do Reino Unido. Além da carreira televisiva, destacou-se também no mundo da moda e das redes sociais.
A notícia da sua morte gerou uma onda de choque entre fãs, amigos e antigas figuras do programa, que recorreram às redes sociais para prestar homenagens à antiga estrela do conhecido reality-show.