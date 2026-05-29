Ex-concorrente vive momento de dor profunda com a morte da irmã

Jandira Dias atravessa uma frase de muita dor. A ex-concorrente está de luto pela morte da irmã mais velha. A ex-concorrente de «O Triângulo» e «Big Brother - Desafio Final» fez uma partilha muito emotiva nas redes sociais.

«Não era desta forma que eu imaginava voltar para Angola depois de sete anos. Sempre imaginei voltar em paz, de férias, para matar saudades da minha família e viver momentos felizes ao lado deles. E, na verdade, esse era um dos meus planos para este ano. Mas a vida decidiu de outra forma. Voltei por uma dor enorme, explicou, relatando que foi este o motivo que a fez desaparecer das redes sociais.

«Voltei para viver o luto da minha irmã... e também um luto que ainda existia dentro de mim desde a perda da minha mãe. Mesmo no meio de tanta dor, foi muito importante viver tudo isso perto da minha família e não sozinha. Desapareci daqui porque precisava apenas de viver o momento, sentir tudo e estar presente. Estou a voltar aos poucos».