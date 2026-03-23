Um jantar de sonho em sua casa, feito por um ex-reality? Sim, é possível e explicamos-lhe como

Ganhou visibilidade quando entrou n'O Triângulo, em 2023, e desde então o seu sucesso nunca mais parou de crescer. Tamara Rocha já era chef antes de entrar no reality show da TVI, mas o formato permitiu-lhe dar uma projeção surpreendente ao seu trabalho. Hoje, a jovem tem mais sucesso do que nunca e uma das suas iniciativas está a conquistar os fãs.

Sabia que Tamara Rocha pode ir até sua casa, preparar-lhe um almoço ou jantar de sonho? É verdade. E para o conseguir, só tem de enviar um e-mail para a ex-concorrente d'O Triângulo para agendar esta experiência, que pode ser uma ótima forma de surpreender a sua cara-metade.