Jean-Mark ficou com amigos do SS3? Ex-concorrente revela em exclusivo: «Já estive com…»

Lembra-se de Jean-Mark, o «trombinhas» do SS3? 12 anos depois falámos em exclusivo com ele. Saiba como está

Jean-Mark Thevenau entrou na terceira edição do Secret Story – Casa dos Segredos e ficou popularmente conhecido como o «trombinhas», nome que ainda hoje o caracteriza junto do público. Agora, mais de 12 anos depois da sua participação falámos com o ex-concorrente para saber o que é feito dele.

Em declarações exclusivas ao digital da TVI, Jean-Mark falou sobre as amizades dessa altura, revelando que ficou com alguns amigos: «(Desde que voltou a Portugal) já estive com o Rúben e a Tatiana (Boa Nova), já falei com o Cláudio (Viana), com o Nuno (Mota)», revelou.

Questionado sobre que diferenças vê nas edições atuais face às mais antigas, Jean-Mark não hesitou: «Como já são muitas edições e os concorrentes já têm uma melhor ideia do que é, as pessoas estão a fingir, estão a tentar dar mais nas vistas e não é algo real, não é natural».

«Enquanto nas nossas casas como eram as primeiras - pelo menos eu sei que fui eu, foi algo genuíno – e agora não é tanto parece-me mais um filme, estão a lutar para ver quem tem mais visibilidade», concluiu o ex-concorrente.

Recorde-se que Jean-Mark, na altura com 21 anos, nasceu na África do Sul, mas quando entrou na casa já estava em Portugal há cerca de cinco anos. Preparava-se para começar um curso na área de hotelaria, mas viu a sua vida mudar ao entrar no Secret Story.

O ex-concorrente carregava o segredo «perdi a virgindade aos 12 anos» e conseguiu chegar à final, ficando em terceiro lugar. Rúben Boa Nova venceu essa edição e Mara Spínola arrecadou o segundo lugar do pódio.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como está Jean-Mark atualmente!