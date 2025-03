Exclusivo: O que é feito de Jean-Mark do SS3? «O trombinhas» está muito diferente e tem o coração ocupado

Lembra-se de Jéssica Maria, do SS3? Vai ficar de queixo caído com a sua transformação!

Lembra-se de Jean-Mark, o «trombinhas» do SS3? 12 anos depois falámos em exclusivo com ele. Saiba como está

Jean-Mark Thevenau entrou na terceira edição do Secret Story – Casa dos Segredos e ficou popularmente conhecido como o «trombinhas», nome que ainda hoje o caracteriza junto do público.

O jovem, na altura com 21 anos, nasceu na África do Sul, mas quando entrou na casa já estava em Portugal há cerca de cinco anos. Preparava-se para começar um curso na área de hotelaria, mas viu a sua vida mudar ao entrar no Secret Story.

Jean-Mark carregava o segredo «perdi a virgindade aos 12 anos» e conseguiu chegar à final, ficando em terceiro lugar. Rúben Boa Nova venceu essa edição e Mara Spínola ocupou o segundo lugar do pódio.

Agora, mais de 12 anos depois da sua participação falámos com o ex-concorrente para saber o que é feito dele e o que mudou desde que entrou no programa. Em declarações exclusivas ao digital da TVI, Jean-Mark contou o que aconteceu depois.

«Quando saí da casa fiquei em Portugal por mais ou menos um ano, a fazer presenças, a ir às escolas e tudo mais. Entretanto eu queria a minha vida privada de volta, apercebi-me que não era algo que eu queria, estar sempre nos olhos de toda a gente, não poder ir a certos sítios e estar à vontade», explicou.

Foi nessa altura que o jovem rumou a Moçambique: «Fui para Moçambique viver, os meus pais estavam lá. Comecei a trabalhar na área de ginásio como supervisor, fiquei lá uns seis, sete anos, cheguei a ser o diretor geral, braço direito do dono, de uma cadeia de ginásios».

Entretanto, nesse mesmo país, Jean-Mark encontrou o amor ao lado da atual namorada. Estava solteiro quando entrou na Casa dos Segredos, mas apaixonou-se em Moçambique, numa relação que dura até hoje. Aqui há uma curiosidade engraçada que o ex-concorrente fez questão de destacar.

Num dos confessionários que fez na sua edição, em conversa com Teresa Guilherme, Jean-Mark relevou, por conta do seu segredo, que perdeu a virgindade em Moçambique. Agora, o jovem brincou: «Tive de voltar a Moçambique para conhecer o amor da minha vida, uma moçambicana».

Voltando ao lado profissional, Jean-Mark revelou: «Durante a Covid tive uma nova oportunidade de emprego, numa start up onde fui um dos fundadores, na área de cerâmica para carros».

«Eu era o gestor de logística e finanças, era um trabalho remoto o que me deu mais liberdade para ter mais tempo para mim e passado um ano decidi vir viver com a minha namorada para Portugal. Estamos cá há três anos», revelou em exclusivo.

Jean Mark explicou ainda que voltou para Portugal «porque apesar de Moçambique ser paradisíaco, não está tão evoluído como Portugal, que oferece uma vida mais estável para quem quer criar uma família».

Neste momento, já com 33 anos, Jean-Mark trabalha «de forma remota, como fundador de uma empresa do Reino Unido: «Giro a área de finanças e logística», revelou o ex-concorrente.

E será que Jean-Mark voltava a entrar num Reality-show? «Dependeria do convite, porque o Reality pode impulsionar a vida (…) mas eu neste momento estou bem a nível profissional e (entrar novamente) ia significar uma pausa na minha carreira. Mas não está completamente descartado», disse.

Quanto às amizades daquela altura, o ex-concorrente revela que ficou com alguns amigos. «(Desde que voltou a Portugal) já estive com o Rúben e a Tatiana (Boa Nova), já falei com o Cláudio (Viana), com o Nuno (Mota)», revelou.

Questionado sobre que diferenças vê nas edições atuais face às mais antigas, Jean-Mark não hesitou: «Como já são muitas edições e os concorrentes já têm uma melhor ideia do que é, as pessoas estão a fingir, estão a tentar dar mais nas vistas e não é algo real, não é natural».

«Enquanto nas nossas casas como eram as primeiras - pelo menos eu sei que fui eu, foi algo genuíno – e agora não é tanto parece-me mais um filme, estão a lutar para ver quem tem mais visibilidade», concluiu o ex-concorrente.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como está Jean-Mark atualmente!