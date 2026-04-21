Um brilharete à mesa: Esta entrada de camarão é perfeita para os dias quentes

Jéssica Antunes voltou a surpreender os seguidores com uma sugestão gastronómica simples e cheia de sabor. A ex-concorrente do Big Brother partilhou nas redes sociais uma receita de camarão que promete ser uma entrada deliciosa e muito fácil de preparar.

“Fãs de camarão, acusem-se!”, começou por escrever, antes de revelar o passo a passo da receita que, segundo garante, “fica divinal”. A proposta combina camarão salteado com um molho e é servida em pão brioche, criando uma espécie de "cachorrinho" perfeito para uma entrada ou petisco.

Para preparar o prato, começa por cortar os camarões previamente cozidos e descascados em pequenos pedaços, temperando-os com sal e pimenta a gosto. Numa frigideira, coloca dentes de alho picados com azeite e, quando estiver bem quente, junta os camarões e um copo de vinho branco, mexendo até alourar.

À parte, prepara-se o molho: numa taça, mistura-se maionese, sumo de meio limão e cebolinho picado. Quando os camarões estiverem prontos, basta juntá-los ao preparado e envolver bem.

O último passo é aquecer ligeiramente o pão brioche no forno e recheá-lo com o preparado de camarão. O resultado, garante Jéssica Antunes, é uma entrada simples, rápida e cheia de sabor, ideal para surpreender à mesa.