Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

Jéssica Antunes denunciou uma mensagem de ódio com ameaças perturbadoras, enviada por um internauta que, segundo a ex-concorrente do Big Brother - A Revolução, não conhece de lado nenhum.

Na mensagem, que a própria fez questão de divulgar nas redes sociais, é possível ler: «Sua filha da pu**. Havias de morrer sua pu** de m****… Se te apanho atropelo-te. Pu** de m****. Havias de ser violada e morrer de cancro, sua porca».

Perante a gravidade do teor da mensagem, Jéssica decidiu expô-la publicamente, bem como a identidade do autor. A ex-concorrente justificou a sua decisão, afirmando: «Quando alguma figura pública faz ou diz algo, facilmente é notícia. O que não é notícia (infelizmente) é o motivo pelo qual, por vezes, perdemos a cabeça».

A mulher de Rui Pedro Figueiredo explicou ainda o contexto do desabafo: «Este homem veio ao meu Instagram para me ofender desta forma. Sem me conhecer de absolutamente lado nenhum. Sem nunca nos termos falado. Sem nunca nos termos cruzado sequer na vida».

«Tenho pena de quem vive e convive com um ser execrável como este!», concluiu, indignada.

