Encontrou o amor no Big Brother, casou e teve dois filhos. Adivinha quem é esta menina?

Jéssica Antunes partilhou um momento especial e emotivo com os seguidores nas redes sociais. A ex-concorrente do Big Brother - A Revolução publicou uma fotografia da infância no Instagram, numa resposta sincera a uma pergunta colocada aos utilizadores da plataforma.

“Visitar 10 minutos no passado ou 10 no futuro?”, podia ler-se. Perante a questão, Jéssica Antunes não escondeu a emoção e respondeu de forma sentida: “Voltava 10 minutos ao passado para estar com quem já não está fisicamente.”

Recorde-se que foi precisamente durante a participação no Big Brother que Jéssica Antunes encontrou o amor ao lado de Rui Pedro Figueiredo. A relação começou dentro da casa mais vigiada do país e acabou por continuar fora do reality-show.

Desde então, o casal construiu uma família e vive atualmente uma fase feliz. Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo casaram e são pais de dois filhos: Isaac e Benedita.

Ao longo dos últimos anos, os dois têm partilhado vários momentos da vida familiar nas redes sociais, mantendo uma forte ligação com os fãs que acompanharam o início da história de amor em televisão.