Imperdível: O comentário desta ex-concorrente sobre Eva e Diogo está a incendiar as redes

O jogo dentro da casa do Secret Story 10 continua a aquecer e há quem já questione os limites. Um comentário de Jéssica Antunes, ex-concorrente do Big Brother, veio lançar ainda mais dúvidas sobre a estratégia de Diogo e o impacto que pode ter em Eva e Ariana.

Tudo aconteceu num vídeo partilhado no Instagram da TVI, onde se vê Eva a alertar o namorado, Diogo, para o risco de estar a magoar seriamente Ariana com o jogo que tem vindo a fazer dentro da casa.

Recorde-se que o segredo de Diogo, “A minha namorada está na casa”, já foi desvendado por João. O de Eva, ainda por descobrir, é “Namoro há 5 anos com um dos concorrentes da casa”.

O concorrente tem intensificado a sua proximidade com Ariana numa tentativa de despistar suspeitas sobre a relação com Eva, comportamento este que está a gerar controvérsia. Entre brincadeiras e cumplicidade, muitos espectadores consideram que Diogo poderá estar a ultrapassar limites de respeito e responsabilidade emocional, alimentando sentimentos que podem não ser correspondidos de forma genuína.

Atenta ao desenrolar do jogo, Jéssica Antunes deixou uma pergunta que rapidamente captou a atenção dos fãs: «Será que o Diogo vai magoar a Ariana ou vai mesmo acabar por magoar a Eva?»

A dúvida lançada pela ex-concorrente do Big Brother reflete o sentimento de muitos seguidores do programa, que se mostram divididos quanto à estratégia do concorrente.

Com a tensão a aumentar e as relações cada vez mais expostas, o jogo de Diogo promete continuar a dar que falar nos próximos dias.

Veja o vídeo e o comentário aqui:



