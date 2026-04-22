Ausência do filho de Jéssica Antunes dá que falar. Ex-concorrente reage: «Guardo só para nós»

Jéssica Antunes fez uma caixa de perguntas no Instagram, onde "deu de caras" com uma afirmação muito pessoal sobre o filho Isaac: «O Isaac não tem aparecido muito por aqui! Gostava muito dos vídeos dele».

A esposa de Rui Figueiredo não hesitou em responder e começou por dizer: «Nenhum dos conteúdos que faço com os meus filhos são forçados ou por obrigação», de forma a que os seguidores entendam que apenas grava momentos espontâneos dos filhos. De seguida, optou por justificar a ausência do filho, relembrando que, desde que a Benedita nasceu, o tempo tem que ser dividido: «A Benedita era muito pequenina e o meu tempo era praticamente todo para o Isaac. Agora tenho que dividir atenções».

Por fim, revelou algo que deixou os fãs a pensar e que mostrou um pouco de como é a personalidade do Isaac: «O Isaac tem pensamentos mais profundos (e esses guardo só para nós). As coisas que fazem sentido expor por aqui, fá-lo-ei».