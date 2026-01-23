Jéssica Antunes tem certeza sobre o paradeiro da mãe de Maycon Douglas: «É uma situação delicada»

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Desde a morte de Maycon Douglas que muito se tem falado sobre o estado de saúde de Neuza, a mãe do ex-concorrente do Secret Story 8. Nas redes sociais, os fãs lançaram a especulação de que a mãe do jovem estaria a dormir em casa de Marcelo Palma, amigo próximo e também ex-concorrente.

Na passada quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, Jéssica Antunes decidiu pôr termo aos boatos e revelou que tudo não passava de uma mentira.

«Falei diretamente com o Marcelo, sou amiga dele já há muitos anos (…) e ele confirmou-me que não está em casa dele. Aliás, ele próprio nem sabe onde é que foram buscar essa informação», declarou a jovem, em direto na CMTV.

A ex-concorrente do Big Brother Revolução revelou ainda que procurou saber mais informações sobre Neuza, mas não obteve qualquer resposta.

«Não consegui obter qualquer tipo de informação relativamente à mãe, mas respeito porque sabemos que é uma situação delicada.», acrescentou.