Insólito: Jéssica Antunes é assaltada no seu próprio casamento e isto é o que se sabe até agora

Jessica Antunes abriu o coração nas redes sociais e contou aos seguidores que, no dia do seu casamento com Rui Figueiredo, viveu um episódio menos feliz: foi assaltada.

Tudo aconteceu porque decidiu levar a mala para a quinta onde decorreu a celebração. «Cometi o erro de levar a minha mala para a quinta porque tinha o meu perfume, o desodorizante, etc. Lá também estava a minha carteira», explicou.

Segundo a ex-concorrente do Big Brother, a mala ficou na sala dos noivos, onde poucas pessoas tiveram acesso. Ainda assim, houve alguém que sabia exatamente onde a mala estava e que lá dentro se encontrava também a carteira. «Não preciso de contar o desfecho pois não? E nem sequer estou a falar do valor. Podia ter sido só 1€ roubado. Roubo é roubo», lamentou.

Jessica aproveitou ainda para deixar um alerta a futuras noivas: «Nada de levar as vossas malas/carteiras no dia do casamento!».

A jovem esclareceu também que a quinta onde a festa se realizou não teve qualquer responsabilidade no sucedido.