Casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo marcado por ausência (de peso) dos reality shows

22:46
22:46
Após momento de proximidade com Fábio, Liliana quebra o silêncio e envia mensagem ao noivo
01:38

Após momento de proximidade com Fábio, Liliana quebra o silêncio e envia mensagem ao noivo

22:33
22:33
«Se estivesse solteira...»: Liliana é confrontada pela sua proximidade a Fábio
01:33

«Se estivesse solteira...»: Liliana é confrontada pela sua proximidade a Fábio

22:32
22:32
Liliana sobre Fábio: «Ele é parecido com o meu namorado, acabo por sentir...»
01:01

Liliana sobre Fábio: «Ele é parecido com o meu namorado, acabo por sentir...»

22:25
22:25
Afinal... Marisa incita Pedro Jorge a estar com Ana: As declarações na íntegra
02:24

Afinal... Marisa incita Pedro Jorge a estar com Ana: As declarações na íntegra

22:17
22:17
Pedro acusa Marisa de estar rodeada de homens. Terá razão para ter ciúmes? A concorrente fala em Bruno
02:13

Pedro acusa Marisa de estar rodeada de homens. Terá razão para ter ciúmes? A concorrente fala em Bruno

22:09
22:09
«Já não usas aliança?»: Pedro Jorge coloca a mulher Marisa contra a 'espada e a parede'
03:39

«Já não usas aliança?»: Pedro Jorge coloca a mulher Marisa contra a 'espada e a parede'

22:01
22:01
Bruno Miguel é alvo de acusações e acaba em lágrimas
02:30

Bruno Miguel é alvo de acusações e acaba em lágrimas

21:52
21:52
Exclusivo: Cristina Ferreira explica ausência de Vera da casa do Secret Story
01:48

Exclusivo: Cristina Ferreira explica ausência de Vera da casa do Secret Story

21:40
21:40
Hilariante! Dylan 'encanta' colegas vestido de noiva... e de saltos altos
02:38

Hilariante! Dylan 'encanta' colegas vestido de noiva... e de saltos altos

21:39
21:39
Lavada em lágrimas, Marisa mostra o lado mais frágil: «Eu deixei de viver...»
04:12

Lavada em lágrimas, Marisa mostra o lado mais frágil: «Eu deixei de viver...»

21:33
21:33
Drama no Secret Story: Zé assiste em direto a imagens polémicas da noiva Liliana com Fábio

Drama no Secret Story: Zé assiste em direto a imagens polémicas da noiva Liliana com Fábio

19:50
19:50
Finalmente sós! Pedro faz cena de ciúmes à mulher, Marisa: «Só risinhos...»
04:29

Finalmente sós! Pedro faz cena de ciúmes à mulher, Marisa: «Só risinhos...»

19:45
19:45
Botão dos segredos ao rubro... e há uma relação colocada em causa
04:47

Botão dos segredos ao rubro... e há uma relação colocada em causa

19:38
19:38
Pedro enerva-se com a mulher, Marisa: «Não conhecia esta faceta dela»
02:34

Pedro enerva-se com a mulher, Marisa: «Não conhecia esta faceta dela»

19:34
19:34
«Acho que este é o limite»: Zé reage sem tabus às imagens da noiva Liliana com Fábio
01:52

«Acho que este é o limite»: Zé reage sem tabus às imagens da noiva Liliana com Fábio

19:27
19:27
Rui pede desculpa a Liliana após conversa desconfortável sobre relações: «Eu não acredito, mas...»
04:32

Rui pede desculpa a Liliana após conversa desconfortável sobre relações: «Eu não acredito, mas...»

19:19
19:19
Zé reage às imagens da noiva Liliana: «Deixa-me com a lágrima no canto do olho...»
02:43

Zé reage às imagens da noiva Liliana: «Deixa-me com a lágrima no canto do olho...»

19:17
19:17
Muito chorosa, Liliana reage às investidas de Fábio: «Está a pôr a minha relação em causa»
03:33

Muito chorosa, Liliana reage às investidas de Fábio: «Está a pôr a minha relação em causa»

18:57
18:57
Nuno Eiró 'provoca' noivo de Liliana após imagens polémicas: «Tens o recibo do anel?»
01:08

Nuno Eiró 'provoca' noivo de Liliana após imagens polémicas: «Tens o recibo do anel?»

18:53
18:53
Comentadores reagem às imagens polémicas entre Liliana e Fábio: «A linguagem corporal diz tudo»
05:21

Comentadores reagem às imagens polémicas entre Liliana e Fábio: «A linguagem corporal diz tudo»

18:48
18:48
«És a mulher ideal para mim»: Fábio flirta com Liliana e o noivo dela assiste a tudo!
05:50

«És a mulher ideal para mim»: Fábio flirta com Liliana e o noivo dela assiste a tudo!

18:44
18:44
Exclusivo: Zé assiste a conversa íntima entre a noiva Liliana e Fábio
08:32

Exclusivo: Zé assiste a conversa íntima entre a noiva Liliana e Fábio

18:43
18:43
Fábio está apaixonado por Liliana?: «Se calhar sou demasiado sentimental...»
08:32

Fábio está apaixonado por Liliana?: «Se calhar sou demasiado sentimental...»

18:35
18:35
Noivo de Liliana assume-se incomodado com Fábio: «Dói porque é um homem a aproximar-se dela»
01:11

Noivo de Liliana assume-se incomodado com Fábio: «Dói porque é um homem a aproximar-se dela»

18:33
18:33
De costas voltadas? Fábio assume-se triste com Liliana: «Não estás a ser verdadeira»
01:30

De costas voltadas? Fábio assume-se triste com Liliana: «Não estás a ser verdadeira»

Casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo marcado por ausência (de peso) dos reality shows

Casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo marcado por ausência (de peso) dos reality shows - Big Brother

Casamento de Rui Pedro e Jéssica Antunes realizou-se este último sábado, na Ericeira. Mónica Sofia, ex-concorrente de reality show da TVI, lamentou não poder estar presente.

Foi este último sábado, dia 13, que Rui Pedro Figueiredo, 40 anos, e Jéssica Antunes, 31 anos, disseram o “sim” numa cerimónia muito aguardada, que teve lugar na Ericeira. O casal, que se apaixonou no “Big Brother – A Revolução”, em 2020, dá agora um novo passo na relação, depois de terem construído uma bonita família com dois filhos em comum.

Nas redes sociais, a alegria pelo enlace foi acompanhada por várias mensagens de carinho. No entanto, houve também quem não pudesse marcar presença neste dia especial. Foi o caso de Mónica Sofia, ex-concorrente da “Quinta das Celebridades”, que utilizou o Instagram para deixar um desabafo.

 

Mónica Sofia

 

“Com muita pena minha, não poderemos estar presentes no casamento, mas desejo que sejam eternamente felizes”, escreveu, acrescentando: “Que o amor, a união e a harmonia acompanhem sempre o vosso percurso. Gosto muito de vocês.”

A ausência não apaga, contudo, o entusiasmo em torno da celebração. Rui Pedro e Jéssica Antunes, que conquistaram o público com a sua história de amor iniciada no reality show da TVI, celebraram agora a união rodeados de familiares e amigos, num momento inesquecível.

O vestido de noiva de Jéssica Antunes e a surpresa do filho 

Jéssica Antunes deslumbrou com um vestido de noiva elegante e romântico. O modelo, comprido e justo, realçava a silhueta e estava ricamente trabalhado com bordados e aplicações que conferiam brilho e sofisticação. O decote em coração conferia-lhe uma forma delicada, enquanto uma capa em tule transparente, bordada e esvoaçante, caía dos ombros até ao chão.

Para completar o look, a noiva usou o cabelo solto em ondas suaves, adornado por uma tiara dourada com detalhes florais, que lhe deu um ar de princesa moderna. Os brincos em forma de flor harmonizavam com os restantes acessórios, tornando o conjunto ainda mais requintado. O resultado foi um visual romântico, sofisticado e inesquecível, à altura de um dos dias mais marcantes da sua vida.

Houve, ainda, espaço para uma surpresa do próprio filho Isaac. Veja o vídeo, em baixo. 

 

 

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo organizaram uma festa pré-casamento

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo trocaram as alianças este último sábado, dia 13 de setembromas esta sexta-feira, 12 de setembro, organizaram uma festa de pré-casamento muito especial.

Nas redes sociais, os ex-concorrentes do Big Brother - A Revolução, partilharam algumas imagens desta celebração, que contou com a presença dos amigos mais próximos e dos familiares. O "casalinho" organizou o último jantar antes de serem oficialmente casados e as fotos são de fazer inveja a qualquer um.

Na manhã do dia do casamento, os amigos do casal desfrutaram de uns mergulhos na piscina da propriedade onde ficaram todos a pernoitar, antes da grande cerimónia. Jéssica Antunes mostrou-se ainda de robe, com o vestido de noiva na mão, pronta para se arranjar. 

Veja, agora, algumas das melhores imagens do casamento de Rui Pedro e Jéssica Antunes nas galerias de fotografias que preparámos para si.

Temas: Jéssica Antunes Rui Pedro Figueiredo Casamento Big Brother - A Revolução Reality Show

