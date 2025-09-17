Casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo marcado por ausência (de peso) dos reality shows

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo trocam hoje alianças: e estas são as imagens da festa pré-casamento

Foi este último sábado, dia 13, que Rui Pedro Figueiredo, 40 anos, e Jéssica Antunes, 31 anos, disseram o “sim” numa cerimónia muito aguardada, que teve lugar na Ericeira. O casal, que se apaixonou no “Big Brother – A Revolução”, em 2020, dá agora um novo passo na relação, depois de terem construído uma bonita família com dois filhos em comum.

Nas redes sociais, a alegria pelo enlace foi acompanhada por várias mensagens de carinho. No entanto, houve também quem não pudesse marcar presença neste dia especial. Foi o caso de Mónica Sofia, ex-concorrente da “Quinta das Celebridades”, que utilizou o Instagram para deixar um desabafo.

“Com muita pena minha, não poderemos estar presentes no casamento, mas desejo que sejam eternamente felizes”, escreveu, acrescentando: “Que o amor, a união e a harmonia acompanhem sempre o vosso percurso. Gosto muito de vocês.”

A ausência não apaga, contudo, o entusiasmo em torno da celebração. Rui Pedro e Jéssica Antunes, que conquistaram o público com a sua história de amor iniciada no reality show da TVI, celebraram agora a união rodeados de familiares e amigos, num momento inesquecível.

O vestido de noiva de Jéssica Antunes e a surpresa do filho

Jéssica Antunes deslumbrou com um vestido de noiva elegante e romântico. O modelo, comprido e justo, realçava a silhueta e estava ricamente trabalhado com bordados e aplicações que conferiam brilho e sofisticação. O decote em coração conferia-lhe uma forma delicada, enquanto uma capa em tule transparente, bordada e esvoaçante, caía dos ombros até ao chão.

Para completar o look, a noiva usou o cabelo solto em ondas suaves, adornado por uma tiara dourada com detalhes florais, que lhe deu um ar de princesa moderna. Os brincos em forma de flor harmonizavam com os restantes acessórios, tornando o conjunto ainda mais requintado. O resultado foi um visual romântico, sofisticado e inesquecível, à altura de um dos dias mais marcantes da sua vida.

Houve, ainda, espaço para uma surpresa do próprio filho Isaac. Veja o vídeo, em baixo.

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo organizaram uma festa pré-casamento

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo trocaram as alianças este último sábado, dia 13 de setembro, mas esta sexta-feira, 12 de setembro, organizaram uma festa de pré-casamento muito especial.

Nas redes sociais, os ex-concorrentes do Big Brother - A Revolução, partilharam algumas imagens desta celebração, que contou com a presença dos amigos mais próximos e dos familiares. O "casalinho" organizou o último jantar antes de serem oficialmente casados e as fotos são de fazer inveja a qualquer um.

Na manhã do dia do casamento, os amigos do casal desfrutaram de uns mergulhos na piscina da propriedade onde ficaram todos a pernoitar, antes da grande cerimónia. Jéssica Antunes mostrou-se ainda de robe, com o vestido de noiva na mão, pronta para se arranjar.