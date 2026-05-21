Este foi o casamento mais badalado do último ano no mundo dos realities. E as imagens “falam” por si

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As imagens que mostram porque este foi o casamento mais badalado do último ano: o dia de sonho de Jéssica Antunes e Rui Pedro  

O amor que nasceu no Big Brother – A Revolução continua mais forte do que nunca. Depois de se conhecerem no reality show da TVI, em 2020, Rui Pedro Figueiredo e Jéssica Antunes deram o passo seguinte na relação e protagonizaram um dos casamentos mais mediáticos de 2025.

A cerimónia realizou-se em setembro do ano passado, na Ericeira, e reuniu familiares, amigos e várias caras conhecidas do universo televisivo. Os dois filhos do casal tiveram também um papel especial ao longo do dia, protagonizando alguns dos momentos mais emotivos da celebração.

Pensado ao pormenor, o casamento destacou-se pelos ambientes românticos, pela decoração elegante e pelos vários detalhes preparados para surpreender os convidados. As centenas de flores espalhadas pelo espaço, a animação dedicada às crianças, a oferta gastronómica e o imponente bolo de casamento iluminado foram alguns dos elementos que marcaram a festa.

Jéssica Antunes acabou por ser um dos grandes destaques da cerimónia ao surgir com um vestido de noiva sofisticado e repleto de brilho. O modelo justo e comprido evidenciava a silhueta da ex-concorrente e apresentava bordados e aplicações cintilantes. O decote em coração reforçava o lado romântico do visual, complementado por uma capa em tule transparente e bordada, que se prolongava até ao chão.

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A antiga participante do reality show optou ainda por usar o cabelo solto, com ondas suaves, e uma tiara dourada com detalhes florais. Já os brincos, inspirados no mesmo conceito, ajudaram a completar o look elegante e delicado.

Ao longo da noite, não faltaram momentos especiais. A entrada do enorme bolo iluminado surpreendeu os convidados e a primeira dança dos noivos acabou por se tornar um dos pontos altos da celebração, que continua a dar que falar meses depois.

Percorra a galeria acima e veja as melhores imagens deste casamento de sonho.

 

Temas: Jéssica Antunes Rui Pedro Figueiredo

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