Imagina os pais de Jéssica Fernandes há quase 30 anos? Veja as fotos irreconhecíveis!

Jéssica Fernandes entrou no BB – A Revolução há 3 anos. Saiba o que é feito dela (e do pai)

Lembra-se da ex-concorrente do Big Brother - A Revolução, Jéssica Fernandes? Foi em 2021 que ela se deu a conhecer ao público, em conjunto com a mãe, Sandra Fernandes, ao entrarem juntas na casa mais vigiada do País.

Apesar de não ter sido concorrente, o seu pai também ficou conhecido do grande público. Pedro Fernandes não deixou ninguém indiferente pelo seu visual original, com uma grande barba e tranças no cabelo comprido, já para não falar dos óculos que tão bem o caracterizam.

Recentemente, Pedro Fernandes partilhou no Instagram algumas fotografias do seu casamento com Sandra Fernandes, há 28 anos: «28 anos de aventuras. Parabéns a nós».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens irreconhecíveis.