Cadeira Quente incendeia o Secret Story Desafio Final: Confronto entre Iury Mellany e Jéssica Galhofas: «Tu és muito arrogante a falar»

A madrugada desta segunda-feira, 6 de janeiro, no Secret Syory Desafio Final aqueceu com um confronto entre Iury Mellany e Jéssica Galhofas na tão esperada Cadeira Quente. O debate entre as duas concorrentes tornou-se o centro das atenções, e gerou repercussões dentro da casa.

O episódio começou com uma crítica direta de Iury Mellany à nova concorrente: «Tu és muito arrogante a falar». Sem hesitar, Jéssica Galhofas respondeu à provocação: «Para ti, toda a gente é arrogante, Iury, já reparaste? Cada vez que tu dizes alguma coisa a alguém, tu achas a pessoa arrogante».

Veja aqui o vídeo do confronto:

A discussão intensificou-se quando Jéssica questionou Iury sobre o que considera ser arrogância: «Para ti, o que é uma pessoa arrogante? A palavra arrogante, a definição, para ti, o que é arrogante?» Jéssica não hesitou e definiu: «É uma pessoa que parece que se impõe em cima das outras, que tem um ego assim muito grande».