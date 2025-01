Exclusivo! Porta aberta no Secret Story Desafio Final: Novo jogador chega para abalar o jogo! Veja aqui se reconhece!

Novo concorrente na casa: A porta abre-se novamente, e um novo concorrente chega para agitar as dinâmicas do Secret Story. Veja aqui quem é!

No Secret Story - Desafio Final, a emoção está ao rubro. E, na gala desta noite a surpresa é ainda maior: a casa vai receber um novo concorrente que promete alterar a dinâmica do jogo. A porta volta a abrir e entra em cena Jéssica Galhofas, de 25 anos, natural da Costa da Caparica.

Jéssica Galhofas, que ficou conhecida pelo seu estilo direto e sem papas na língua na edição de 2023 do Big Brother, chega para dar que falar e promete ser uma forte concorrente: «Sou frontal, não tenho medo de dizer o que penso e vou dar o meu melhor para ganhar!», revela com confiança, e reforça a sua determinação para esta nova edição.

O futebol é uma das suas grandes paixões e, desde pequena, tem jogado como lateral na Associação Desportiva de Esposende. Contudo, o seu coração também já tem «dono»: Jéssica namora com Francisco Vale, o também ex-concorrente do Big Brother, com quem viveu uma intensa história de amor dentro da casa. Juntos, formaram um dos casais mais comentados da edição.

Conhecida por ter o talento nato para tirar os outros do sério, Jéssica Galhofas não deixa de se mostrar segura de si e com um grande objetivo em mente: «Desta vez, venho para vencer!».

A noite promete no Secret Story - Desafio Final não vai deixar ninguém indiferente com a sua chegada! Veja aqui a reação dos concorrentes à entrada da concorrente!