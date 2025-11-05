Jéssica Galhofas regressa em força, mostra mudança radical e não poupa críticas

Após algum tempo afastada do olhar público, Jéssica Galhofas, que ganhou notoriedade pela participação no Big Brother da TVI em 2023, regressou esta terça-feira, 4 de novembro, às redes sociais. A jovem aproveitou o momento para explicar o motivo da sua ausência e refletir sobre o lado mais negativo do mundo digital.

Nos stories do Instagram, Jéssica começou por dirigir-se aos seguidores que a acompanham desde a sua passagem pelo reality show: «Olá a todos e a todas que me acompanham desde 2023. Como sabem, fiquei algumas vezes sem acesso a esta conta, caiu ‘n’ de vezes, perdi oportunidades de publicidade, parcerias e, acima de tudo, o contacto convosco e as memórias que aqui tinha».

A ex-concorrente, que terminou a relação com Francisco Vale em janeiro deste ano, confessou que este afastamento acabou por lhe trazer importantes aprendizagens. «Graças a tudo isto percebi duas coisas: quem realmente me quer bem e me ajudou a recomeçar, e que as redes sociais são realmente muito tóxicas e cheias de pessoas interesseiras», afirmou.

Jéssica terminou a mensagem com uma nota positiva, mostrando-se pronta para recomeçar: «Foi mais uma fase difícil, mas estou de volta e pronta para agarrar todos os desafios que vierem».