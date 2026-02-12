«Fazer história»: A mudança na vida desta ex-concorrente do Big Brother está a dar que falar

Jéssica Galhofas partilhou no Instagram uma novidade muito promissora na sua carreira desportiva. A ex concorrente de reality shows vai passar a integrar o plantel do FC Ferreirense, de Braga. Jéssica sempre jogou futebol e já tinha retomado aos campos desde a sua saída da casa mais vigiada do país, mas desta vez a influenciadora não escondeu o orgulho da sua conquista.

A novidade foi partilhada nas redes sociais, onde Jéssica começou por escrever: «Novo desafio, nova missão! É com enorme orgulho que anuncio que vou reforçar a defesa do Ferreirense nesta segunda fase da época! Pronta para dar tudo em campo, lutar por cada bola e levar a equipa à vitória», mostrando-se muito motivada para esta nova fase da sua vida.

A ex-concorrente deixou ainda uma palavra de agradecimento e uma garantia para o futuro: «Obrigado ao clube pela confiança. Agora, é trabalhar e fazer história!», rematou.