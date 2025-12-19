Jéssica Galhofas atravessa momento difícil: «Esta fase é apenas mais um desafio»

Jéssica Galhofas, que se deu a conhecer ao público como concorrente do “Big Brother 2023”, está a atravessar um período delicado da sua vida. A jovem recorreu às redes sociais para explicar a ausência recente e partilhar um desabafo sincero com os seguidores.

«Tenho andado mais ausente das redes, sim, é verdade. Precisei de espaço e de tempo para mim», começou por escrever, assumindo que nem tudo tem sido fácil longe do olhar público. Jéssica fez ainda questão de sublinhar que a imagem transmitida nas redes sociais nem sempre corresponde à realidade: «Nem sempre tudo é um mar de rosas e nem tudo o que se vê aqui reflete a realidade».

A ex-concorrente frisou que, muitas vezes, os sorrisos escondem batalhas invisíveis: «Por detrás de muitos sorrisos, às vezes, existem lutas, problemas e tristezas que ninguém imagina», confessou. Ainda assim, garantiu que está a enfrentar este momento com força e otimismo. «Esta fase é apenas mais um desafio, que vou superar aos poucos. Vou erguer a cabeça, seguir em frente e lutar pelo que realmente mereço: paz e felicidade», escreveu.

Mais à frente, Jéssica Galhofas deixou uma promessa aos fãs, assegurando que este afastamento é apenas temporário. «Vou voltar, com calma e no meu tempo», afirmou, aproveitando para agradecer todo o apoio recebido. «Quero agradecer, de coração, todo o carinho, apoio e mensagens que tenho recebido ao longo destes quase dois anos», destacou.

A jovem revelou ainda que este período mais silencioso serviu também para perceber quem são as pessoas verdadeiramente importantes na sua vida. «Foi também nesta fase que percebi quem são as verdadeiras pessoas. Aquelas que ficam, não só quando estou bem e feliz, mas também quando estou em silêncio», escreveu, deixando um agradecimento especial. «Obrigada a quem realmente se importa comigo».

Fonte: Instagram

Apesar do momento mais frágil, Jéssica terminou o desabafo com uma nota tranquilizadora para os seguidores: «Mas vocês já sabem: eu estou sempre bem».