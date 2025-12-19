Jéssica Galhofas atravessa momento difícil: «Esta fase é apenas mais um desafio»

Ao Minuto

20:03
Pedro provoca Leandro e acusa-o de estar "viciado": «Tu se perdes este jogo, não sabes onde te meter» - Big Brother
04:11

Pedro provoca Leandro e acusa-o de estar "viciado": «Tu se perdes este jogo, não sabes onde te meter»

19:58
«A duas semanas da Final, é que se lembram...»: Leandro sente-se traído pelos amigos? - Big Brother
04:49

«A duas semanas da Final, é que se lembram...»: Leandro sente-se traído pelos amigos?

19:42
«Sê sincera: Tu estás farta de mim, não estás?»: Fábio ameaça carregar no botão e ir embora - Big Brother
04:35

«Sê sincera: Tu estás farta de mim, não estás?»: Fábio ameaça carregar no botão e ir embora

19:40
Marisa expõe o desejo de se casar com Pedro e esta foi a reação do concorrente - Big Brother
06:05

Marisa expõe o desejo de se casar com Pedro e esta foi a reação do concorrente

19:27
«Qual relação!?»: No meio de uma crise, Liliana questiona Fábio e este não reage bem - Big Brother
03:07

«Qual relação!?»: No meio de uma crise, Liliana questiona Fábio e este não reage bem

19:19
«Punha-te a ti em segundo lugar e o Pedro em terceiro»: Leandro surpreende Liliana - Big Brother
04:52

«Punha-te a ti em segundo lugar e o Pedro em terceiro»: Leandro surpreende Liliana

18:59
Resort da Malveira: Concorrente avalia o desempenho do casal e a cara de Liliana diz tudo - Big Brother
06:51

Resort da Malveira: Concorrente avalia o desempenho do casal e a cara de Liliana diz tudo

18:41
Do cabelo às unhas e ao clima de paixão: Marisa faz pedidos inusitados aos concorrentes e o momento com Pedro aquece - Big Brother
04:32

Do cabelo às unhas e ao clima de paixão: Marisa faz pedidos inusitados aos concorrentes e o momento com Pedro aquece

18:28
"Pinga amor falhado"? Pedro Jorge é "rasgado" em dinâmica e reage - Big Brother
06:03

"Pinga amor falhado"? Pedro Jorge é "rasgado" em dinâmica e reage

18:10
Bondosa porque lhe fez as pestanas? Liliana elogia Marisa e deixa Leandro em choque - Big Brother
03:47

Bondosa porque lhe fez as pestanas? Liliana elogia Marisa e deixa Leandro em choque

18:09
Fábio lança elogios inéditos a Inês e Liliana "passa-se" com ciúmes - Big Brother
03:47

Fábio lança elogios inéditos a Inês e Liliana "passa-se" com ciúmes

16:35
O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada" - Big Brother
01:07

O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada"

16:02
Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado... - Big Brother
03:26

Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado...

15:53
A desgarrada mais impressionante protagonizada por Leandro e Liliana: «Levas a mala vazia...» - Big Brother
06:10

A desgarrada mais impressionante protagonizada por Leandro e Liliana: «Levas a mala vazia...»

14:55
«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana - Big Brother
07:07

«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana

14:42
Leandro manda boca a Pedro: «Tu é que te preocupas com as aparências» - Big Brother
10:39

Leandro manda boca a Pedro: «Tu é que te preocupas com as aparências»

14:41
Liliana faz um reparo sobre a forma como Leandro come: «Parece...» - Big Brother
10:39

Liliana faz um reparo sobre a forma como Leandro come: «Parece...»

13:01
Beijos e mais beijos! Liliana e Fábio em clima de romance durante as limpezas - Big Brother
00:55

Beijos e mais beijos! Liliana e Fábio em clima de romance durante as limpezas

12:58
Pedro deixa Inês a rir à gargalhada: «Prepara-te para ver um vídeo do Dylan com a tua mãe...» - Big Brother
02:20

Pedro deixa Inês a rir à gargalhada: «Prepara-te para ver um vídeo do Dylan com a tua mãe...»

12:37
Completamente apaixonados! Pedro enche Marisa de beijos e faz provocação picante: «És ardente» - Big Brother
01:27

Completamente apaixonados! Pedro enche Marisa de beijos e faz provocação picante: «És ardente»

12:35
"Besties" fazem as pazes? Leandro deixa cair a capa e elogia Pedro: «Ele é muito...» - Big Brother
03:40

"Besties" fazem as pazes? Leandro deixa cair a capa e elogia Pedro: «Ele é muito...»

12:30
Alegria da casa! Inês rendida à postura de Leandro - Big Brother
01:26

Alegria da casa! Inês rendida à postura de Leandro

12:29
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...» - Big Brother
02:20

Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»

12:28
Fábio desfaz-se em elogios a Inês: «És bastante leal. Foste a mais inteligente» - Big Brother
02:20

Fábio desfaz-se em elogios a Inês: «És bastante leal. Foste a mais inteligente»

12:25
«Tem muita paciência, sei que não sou fácil...»: Liliana declara-se a Fábio - Big Brother
01:07

«Tem muita paciência, sei que não sou fácil...»: Liliana declara-se a Fábio

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Jéssica Galhofas atravessa momento difícil: «Esta fase é apenas mais um desafio»

  • Secret Story
  • Hoje às 15:44
Jéssica Galhofas atravessa momento difícil: «Esta fase é apenas mais um desafio» - Big Brother

A ex-concorrente do Big Brother 2023 recorreu às redes sociais para desabafar com os seguidores.

Jéssica Galhofas, que se deu a conhecer ao público como concorrente do “Big Brother 2023”, está a atravessar um período delicado da sua vida. A jovem recorreu às redes sociais para explicar a ausência recente e partilhar um desabafo sincero com os seguidores.

«Tenho andado mais ausente das redes, sim, é verdade. Precisei de espaço e de tempo para mim», começou por escrever, assumindo que nem tudo tem sido fácil longe do olhar público. Jéssica fez ainda questão de sublinhar que a imagem transmitida nas redes sociais nem sempre corresponde à realidade: «Nem sempre tudo é um mar de rosas e nem tudo o que se vê aqui reflete a realidade».

A ex-concorrente frisou que, muitas vezes, os sorrisos escondem batalhas invisíveis: «Por detrás de muitos sorrisos, às vezes, existem lutas, problemas e tristezas que ninguém imagina», confessou. Ainda assim, garantiu que está a enfrentar este momento com força e otimismo. «Esta fase é apenas mais um desafio, que vou superar aos poucos. Vou erguer a cabeça, seguir em frente e lutar pelo que realmente mereço: paz e felicidade», escreveu.

Mais à frente, Jéssica Galhofas deixou uma promessa aos fãs, assegurando que este afastamento é apenas temporário. «Vou voltar, com calma e no meu tempo», afirmou, aproveitando para agradecer todo o apoio recebido. «Quero agradecer, de coração, todo o carinho, apoio e mensagens que tenho recebido ao longo destes quase dois anos», destacou.

A jovem revelou ainda que este período mais silencioso serviu também para perceber quem são as pessoas verdadeiramente importantes na sua vida. «Foi também nesta fase que percebi quem são as verdadeiras pessoas. Aquelas que ficam, não só quando estou bem e feliz, mas também quando estou em silêncio», escreveu, deixando um agradecimento especial. «Obrigada a quem realmente se importa comigo».

Fonte: Instagram

Apesar do momento mais frágil, Jéssica terminou o desabafo com uma nota tranquilizadora para os seguidores: «Mas vocês já sabem: eu estou sempre bem».

Relacionados

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Cristina Ferreira em choque com acidente fatal: «Isto faz-me muita confusão»

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Maria Botelho Moniz revela como será o Natal com Pedro Bianchi Prata e o filho: «É dividido»
Temas: Jéssica Galhofas

Fora da Casa

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Há 49 min
Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Há 1h e 1min
Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Há 2h e 26min
Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Há 2h e 28min
Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Hoje às 15:58
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Hoje às 15:26
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Hoje às 15:26
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Hoje às 11:49
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez, 09:53
A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo

A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo

28 out, 15:53
Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Hoje às 15:58
Ver Mais

Notícias

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Há 49 min
Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Há 2h e 26min
Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Há 2h e 28min
Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Hoje às 15:58
Jéssica Galhofas atravessa momento difícil: «Esta fase é apenas mais um desafio»

Jéssica Galhofas atravessa momento difícil: «Esta fase é apenas mais um desafio»

Hoje às 15:44
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

Hoje às 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Há 2h e 26min
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Hoje às 15:26
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»
02:20

Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»

Hoje às 12:29
Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»
02:32

Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»

Hoje às 11:22
Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Hoje às 11:14
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Há 31 min
Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Hoje às 14:40
Jéssica Vieira fala sobre distância da mãe: "Ela sofre um bocadinho"

Jéssica Vieira fala sobre distância da mãe: "Ela sofre um bocadinho"

Hoje às 14:02
Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Ontem às 08:07
Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

17 dez, 21:55
Ver Mais Outros Sites