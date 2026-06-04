Ex-concorrente defende mãe de Afonso das acusações de Catarina Miranda. E as declarações são implacáveis

Jéssica Galhofas pronunciou-se sobre o fim da relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão, um tema que continua a dominar as conversas nas redes sociais e nos programas dedicados ao universo dos reality shows.

A ex-concorrente não escondeu a sua surpresa perante as críticas dirigidas à mãe de Afonso Leitão, saindo em sua defesa. Na sua perspectiva, seria impensável que uma mãe falasse negativamente do próprio filho em televisão: «Vocês estavam à espera que a mãe do Afonso fosse para a televisão dizer o quê do filho dele? Que ela denegrisse o seu filho?», questionou.

Apesar de considerar injustas algumas das críticas que têm sido feitas à família de Afonso, Jéssica mostrou-se bastante crítica em relação à postura adotada por Catarina Miranda após a separação. «A falta de humildade é incrível, é incrível mesmo. Sempre para dizer que não precisa disto para nada. Ela podia ter todas as razões do mundo, mas perde toda ao não ser humilde», afirmou.

A ex-concorrente foi ainda mais longe e considerou excessiva a exposição mediática que o tema tem tido nas últimas semanas. «Esta insistência de fazer stories, entrevistas para todos os canais, já chega. A melhor prova que te podes dar à outra pessoa de que estás bem sem ela é seguires a tua vida e seres feliz», criticou.