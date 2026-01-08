Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão

Amizade ou algo mais? Após foto na praia, Jéssica Galhofas quebra o silêncio sobre relação com Zé

Jéssica Galhofas viveu um momento de tensão esta quinta-feira, na rua onde mora e não deixou nada por partilhar nas redes sociais. Apesar de estar doente, a ex concorrente do Big Brother não resistiu a espreitar à janela ao aperceber-se de uma forte movimentação policial perto de sua casa.

Sem filtros, a futebolista disse: «Doente que não posso, mas não posso ignorar uma boa fofoquice. Olhem para isto? O que se passa? Jesus», comentou.

Mais tarde, depois de perceber o que estava na origem do aparato, Jéssica Galhofas voltou às redes sociais para esclarecer a situação: «Isto tudo por causa de duas trotinetes, por amor de Deus».