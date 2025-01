Jéssica Galhofas revela maior antagonista no Secret Story - Desafio Final: «É um tipo de pessoa que não gosto de ter ao meu lado»

Após ser expulsa do Secret Story – Desafio Final, Jéssica Galhofas marcou presença no programa Dois às 10 para refletir sobre a sua masi recente experiência na casa mais vigiada do país. A ex-concorrente, que foi a quarta pessoa a deixar o reality show, partilhou com Cláudio Ramos e os telespectadores alguns dos momentos mais intensos que viveu no jogo e fez um balanço da sua curta participação, que durou apenas uma semana.

Jéssica Galhofas não poupou palavras quando questionada sobre a sua incompatibilidade com David Maurício, um dos concorrentes com quem mais se incompatibilizou nesta edição. A ex-concorrente revelou que não tem qualquer afinidade com o colega e que não o suportaria como aliado dentro da competição. «É um tipo de homem e pessoa que não gosto de ter ao meu lado», afirmou com firmeza. A animosidade entre ambos foi evidente desde o início e, de acordo com Jéssica, se tivesse permanecido na casa, ela seria «antagonista dele até ao fim do jogo». A tensão entre os dois culminou em diversos confrontos, com Jéssica a acusar David Maurício de imitar o jogo de outros concorrentes.

O clima tenso dentro da casa não se limitou apenas a David Maurício. Jéssica Galhofas também comentou sobre Inês Morais, que, segundo ela, tem uma postura que muitas vezes pode ser interpretada como arrogante. Durante o a conversa, Cláudio Ramos questionou diretamente Jéssica sobre a opinião de Inês, perguntando-lhe se ela achava que a ex-colega se via como mais inteligente do que os outros concorrentes. Jéssica não hesitou em dar a sua visão, afirmando que a forma de jogo de Inês muitas vezes não correspondia à sua leitura da realidade. «Acho que o David ficou afetado com a minha entrada e depois com o João Ricardo», afirmou, sugerindo que o comportamento de alguns concorrentes foi alterado pela sua presença na casa.