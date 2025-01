Jéssica Galhofas pica Francisco Monteiro: «Sabe perfeitamente o que é química dentro de uma casa (...)» Veja aqui o que aconteceu!

Jéssica Galhofas provoca Francisco Monteiro: «O Zaza sabe perfeitamente o que é química!» – risos e surpresas no estúdio.

No Última Hora do Secret Story – Desafio Final, desta quinta-feira dia 16 de janeiro, Jéssica Galhofas não perdeu a oportunidade de provocar Francisco Monteiro, e deixou o estúdio em risos! O momento aconteceu durante uma conversa descontraída sobre a «química» de alguns concorrentes e Francisco Monteiro por João Ricardo.

A «química» de Francisco Monteiro

O tema começou quando Francisco Monteiro comentou, com bastante entusiasmo, que sentiu uma forte «química» ao ver a festa da noite anterior na casa do Secret Story, com João Ricardo a dançar, Francisco Monteiro afirmou: «A sério que sim. ontem, passou uma dancinha e senti imensa química, aliás, a Jéssica também me disse isso!»

A provocação de Jéssica Galhofas não demorou a surgir, ao fazer uma alusão à experiência de Francisco Monteiro na sua edição: «Sabes que o Zaza sabe perfeitamente o que é química dentro de uma casa, melhor que ninguém!»

A «boca» de Jéssica Galhofas fez com que Mafalda Castro, Cinha Jardim e Francisco Monteiro se soltassem em gargalhadas. O ambiente ficou descontraído, mas Francisco Monteiro não deixou de responder ao comentário.

Decidido a esclarecer o seu ponto de vista sobre João Ricardo, Francisco Monteiro explicou: «Há aqui vários pontos que quero tocar quanto ao João Ricardo. Ele tem plena consciência de que este é um lado que só consegue transmitir com a parte feminina da casa.»

O comentador reforçou que João Ricardo tem uma interação unica e vantajosa com o lado feminino da casa. Para Francisco, essa dinâmica é muito importante para a estadia de João Ricardo na casa, considerando-a uma «parte ótima» da sua estratégia.

O momento de risos e provocações trouxe uma dinâmica divertida ao Última Hora, com Jéssica Galhofas a mostrar que sabe como levantar picardias e provocar Francisco Monteiro.

