Depois das polémicas com o ex-namorado, esta concorrente do Big Brother voltou a encontrar o amor: «És tu quem me salva»

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Jéssica Galhofas voltou a mostrar o lado mais apaixonado ao dedicar uma emotiva mensagem ao namorado.

A ex-concorrente do Big Brother, Jéssica Galhofas, recorreu às redes sociais, este sábado, dia 9 de maio, para partilhar uma declaração de amor dirigida à sua cara-metade.

Na publicação, Jéssica Galhofas abriu o coração e destacou a importância do companheiro na sua vida, assumindo que é nele que encontra tranquilidade nos momentos mais difíceis. «No meio de todo o caos, és tu quem me salva, a minha paz, o meu refúgio, o único abraço capaz de silenciar tudo cá dentro.✨», e finalizou de uma forma ainda mais emotiva: «Contigo, até as tempestades parecem leves. 🤍», escreveu na legenda da partilha.

A mensagem rapidamente encantou os seguidores, que deixaram vários comentários a elogiar o casal e a cumplicidade entre os dois.

Veja a publicação.

 

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