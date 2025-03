Indireta? Jéssica Galhofas partilha desabafo sobre o amor através de um dos casais mais icónicos Secret Story

Reflexão sobre o amor: Jéssica Galhofas utilizou a história de um casal especial do Secret Story para falar sobre relações duradouras e superação de desafios.

Mensagem polémica: A ex-concorrente partilhou uma frase que gerou especulações após a sua separação com Francisco Vale.

Inspiração em Liliana Filipa e Daniel Gregório: Jéssica destacou o percurso do casal Liliana Filipa e Daniel Gregório, com pensamento inspirador.

Jéssica Galhofas voltou a dar que falar nas redes sociais, dias após o anúncio da separação de Francisco Vale. A ex-concorrente do Big Brother 2023 partilhou uma reflexão que muitos interpretaram como uma indireta ao ex-namorado.

No dia 3 de março, Jéssica e Francisco anunciaram o fim do relacionamento através de um comunicado conjunto no Instagram, onde garantiram que não existia qualquer conflito entre eles e que os motivos da separação eram privados. Desde então, a ex-concorrente tem evitado falar sobre o tema, mas uma publicação recente deixou os fãs atentos.

Numa story publicada esta segunda-feira, 10 de março, Jéssica comentou a notícia do casamento de Liliana Filipa e Daniel Gregório – casal que se conheceu no Secret Story 5, em 2014 – e destacou a importância de lutar por uma relação: «São a prova de que não existe amor perfeito, mas sim lutar para dar certo e não abandonar à primeira dificuldade», escreveu.

As palavras de Jéssica rapidamente geraram especulação entre os seguidores, que viram na sua mensagem uma possível indireta a Francisco Vale.

Veja também:

Após pedido de casamento do ano, Liliana Filipa mostra novas imagens do anel de noivado - Secret Story - Desafio Final - TVI

Após rumores de alegado romance com João Ricardo, Márcia Soares deixa Portugal e ruma a destino de sonho - Secret Story - Desafio Final - TVI