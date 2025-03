Jéssica Galhofas toma posição após fim de relacionamento e deixa mensagem a assumir algo

Jéssica Galhofas reflete sobre a separação : Após o término com Francisco Vale, a ex-concorrente do Big Brother partilha um poderoso desabafo.

Jéssica Galhofas, ex-concorrente do Big Brother 2023, Big Brother - Desafio Final e Secret Story - Desafio Final, fez um desabafo emocionado nas redes sociais após a separação de Francisco Vale. A ex-concorrente não escondeu a sua determinação e o seu otimismo, apesar do momento difícil que está a viver.

A separação de Jéssica Galhofas e Francisco Vale foi confirmada recentemente, mas a ex-concorrente decidiu partilhar com os fãs a sua visão positiva sobre a vida. Através de uma publicação no Instagram, Jéssica deixou claro que, apesar dos desafios, não vai desistir dos seus objetivos: «Para frente é o caminho, sem medos e sem desistir do que quer que seja, e o importante é aprender e mudar o que for necessário para alcançar o que merecemos: ser felizes», escreveu.

A ex-futebolista também refletiu sobre a importância de lutar pelo que se quer, independentemente das dificuldades que possam surgir: «Se vale a pena, é lutar até ao fim, porque o amanhã não é certo», acrescentou. A publicação foi acompanhada de duas fotografias em que Jéssica aparece em campo, com a legenda a sublinhar que a lição não se aplica apenas ao futebol, mas à vida em geral.

