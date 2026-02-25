Jéssica Galhofas conhece de perto este concorrente do Secret Story 10 e deixa aviso

Ao Minuto

Sussurros e abraços apertados: Ricky e Liliana trocam carinhos à frente de todos - Big Brother
Sussurros e abraços apertados: Ricky e Liliana trocam carinhos à frente de todos

Eva faz proposta a concorrente... à frente de Diogo: «Vais negar se quiser dormir contigo?» - Big Brother
Eva faz proposta a concorrente... à frente de Diogo: «Vais negar se quiser dormir contigo?»

Sara lança aviso: «Se eu quiser afetar alguém, eu não vou ser baixa, vou ser mesmo subterrânea» - Big Brother
Sara lança aviso: «Se eu quiser afetar alguém, eu não vou ser baixa, vou ser mesmo subterrânea»

Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes - Big Brother

Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

Sara «atira-se» a Ariana: «Tu não foste protagonista de nada. Houve o embate comigo e fim!» - Big Brother
Sara «atira-se» a Ariana: «Tu não foste protagonista de nada. Houve o embate comigo e fim!»

Sara e Liliana «confrontam-se»... mas acabam perdidas em elogios: «Eu sou tua fã» - Big Brother
Sara e Liliana «confrontam-se»... mas acabam perdidas em elogios: «Eu sou tua fã»

Lágrimas na casa. Catarina chora enquanto faz as limpezas - Big Brother
Lágrimas na casa. Catarina chora enquanto faz as limpezas

Teoria certeira? Pedro faz revelação surpreendente a Tiago: «Acho que é um segredo em conjunto» - Big Brother
Teoria certeira? Pedro faz revelação surpreendente a Tiago: «Acho que é um segredo em conjunto»

Hugo faz pedido a Eva e acabam em picardia: «Não dá para ficares feia. Tens cara para...» - Big Brother
Hugo faz pedido a Eva e acabam em picardia: «Não dá para ficares feia. Tens cara para...»

Nomeações começam a ser tema na casa. Ana e Hugo partilham «estratégias»: «Se ele é adorado...» - Big Brother
Nomeações começam a ser tema na casa. Ana e Hugo partilham «estratégias»: «Se ele é adorado...»

Diana Dora recebe «consequência» inédita da Voz - Big Brother
Diana Dora recebe «consequência» inédita da Voz

Afinal, o que escondem as malas mistério? Concorrentes conquistam vantagens... e desvantagens - Big Brother
Afinal, o que escondem as malas mistério? Concorrentes conquistam vantagens... e desvantagens

Manhã agitada na casa! Depois das malas mistério, Diana Dora apanha envelope surpresa - Big Brother
Manhã agitada na casa! Depois das malas mistério, Diana Dora apanha envelope surpresa

«Bagagens perdidas» entram na casa e deixam os concorrentes em êxtase - Big Brother
«Bagagens perdidas» entram na casa e deixam os concorrentes em êxtase

Eva e Hugo entram em picardia e levam com provocação: «Já vi romances a começar por menos» - Big Brother
Eva e Hugo entram em picardia e levam com provocação: «Já vi romances a começar por menos»

Norberto começa o dia a «declarar-se» a Sara: «Princesa do meu castelo...» - Big Brother
Norberto começa o dia a «declarar-se» a Sara: «Princesa do meu castelo...»

Animação matinal. Ricardo João salta da cama e começa a dançar logo ao despertar - Big Brother
Animação matinal. Ricardo João salta da cama e começa a dançar logo ao despertar

Mais de 1,4 milhões de views em menos de 24 horas: este é o momento mais viral do Secret Story 10 - Big Brother

Mais de 1,4 milhões de views em menos de 24 horas: este é o momento mais viral do Secret Story 10

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana - Big Brother

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Liliana desfaz-se em lágrimas ao falar de desejo para o aniversário da filha: «Não toquem nesse assunto» - Big Brother
Liliana desfaz-se em lágrimas ao falar de desejo para o aniversário da filha: «Não toquem nesse assunto»

Sara rasga Ariana: «É pequenina, é só um peixinho» - Big Brother
Sara rasga Ariana: «É pequenina, é só um peixinho»

Sara confronta Luzia olhos nos olhos: «Não precisas de rebaixar os outros» - Big Brother
Sara confronta Luzia olhos nos olhos: «Não precisas de rebaixar os outros»

Hugo acredita que esta concorrente tem uma paixoneta por si: «Está-se a tentar aproximar» - Big Brother
Hugo acredita que esta concorrente tem uma paixoneta por si: «Está-se a tentar aproximar»

Diogo já tem um rival? Este concorrente deixou o namorado de Eva fora de si - Big Brother
Diogo já tem um rival? Este concorrente deixou o namorado de Eva fora de si

Caio está fora do Secret Story. Conheça o segredo do primeiro expulso - Big Brother
Caio está fora do Secret Story. Conheça o segredo do primeiro expulso

Jéssica Galhofas conhece de perto este concorrente do Secret Story 10 e deixa aviso

A estreia do Secret Story - Casa dos Segredos não passou despercebida a Jéssica Galhofas, que já conhecia um concorrente de perto reagiu nas redes sociais.

A estreia da décima edição de Secret Story - Casa dos Segredos trouxe surpresas e uma delas apanhou de surpresa Jéssica Galhofas.

A jovem, que se tornou conhecida do público ao participar no Big Brother 2023, recorreu ao Instagram para reagir à entrada de Hugo na casa mais vigiada do país. Pelas palavras que partilhou, a presença do concorrente no formato não estava nos seus planos.

“Desta não estava à espera. Vai com tudo, engraçadinho de serviço”, escreveu, mostrando-se surpreendida, mas ao mesmo tempo divertida com a novidade.

Ainda assim, Jéssica aproveitou para deixar uma mensagem dirigida aos espectadores do programa, apelando à ponderação: pediu que não tirassem conclusões precipitadas e que aguardassem por conhecer melhor o concorrente antes de o julgarem.

