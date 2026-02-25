Jéssica Galhofas conhece de perto este concorrente do Secret Story 10 e deixa aviso

A estreia da décima edição de Secret Story - Casa dos Segredos trouxe surpresas e uma delas apanhou de surpresa Jéssica Galhofas.

A jovem, que se tornou conhecida do público ao participar no Big Brother 2023, recorreu ao Instagram para reagir à entrada de Hugo na casa mais vigiada do país. Pelas palavras que partilhou, a presença do concorrente no formato não estava nos seus planos.

“Desta não estava à espera. Vai com tudo, engraçadinho de serviço”, escreveu, mostrando-se surpreendida, mas ao mesmo tempo divertida com a novidade.

Ainda assim, Jéssica aproveitou para deixar uma mensagem dirigida aos espectadores do programa, apelando à ponderação: pediu que não tirassem conclusões precipitadas e que aguardassem por conhecer melhor o concorrente antes de o julgarem.