Jéssica Galhofas reage a palavras de Joana Sobral: «Foi a primeira informação que tive ao chegar ao estúdio»

Jéssica Galhofas foi a quarta concorrente expulsa do Secret Story – Desafio Final, ao obter a menor percentagem de 18%. Após a saída da casa mais vigiada do país, Jéssica Galhofas pronunciou-se sobre a expulsão em declarações à repórter digital, Rita Vassalo.

Sobre a expulsão: «Não estava nada à espera e acho que os meus colegas também lá dentro, no momento de nos despedirmos, todos me disseram 'até já'. Fiquei surpresa, mas está tudo certo, a vida é cá fora (...) Entrei muito mais aguerrida e se calhar bati logo de frente ali com o David e pode ter afetado isso. Mas se tivesse que fazer, fazia outra vez igual».

Joana Sobral entrou na casa como concorrente e cá fora, Jéssica reagiu: «Acabei de saber que ela disse que me tirava do jogo. Foi a primeira informação que tive ao chegar ao estúdio. Ela entrou docinha comigo até...».

Sobre ausência do ex-concorrente nas galas, Francisco Vale, Jéssica justificou que o namorado tem procurado estar mais afastado dos holofotes.

Entre os nomeados: Afonso, Iury, Ossman, Tiago e Jéssica, Jéssica abandonou a casa esta noite.

O menos votado para salvar foi Jéssica Galhofas com 18% de votos.

Sendo que o mais votado em primeiro lugar e primeiro salvo foi Tiago Rufino, logo no início da Gala.

Recorde-se que no sábado também houve gala e expulsão. Patrícia Carvalho foi a concorrente expulsa pelos portugueses.