Joana Sobral entra na Casa e obtém várias reações, mas pormenor de Jéssica Galhofas não passa despercebido

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, Joana Sobral entrou na Casa e é a nova concorrente desta edição do Secret Story.

Joana Sobral entrou de forma efusiva, mas houve uma reação específica que chamou a atenção. Cláudio Ramos até interviu, isto porque Jéssica Galhofas teve uma reação um pouco estranha e nem sorriu.

Espreite o momento aqui,

Recorde-se que Jéssica Galhofas e Joana Sobral se encontraram como concorrentes no Big Brother 2023 e tiveram algumas discussões no decorrer do programa.

Hoje, voltam a encontrar-se. Será que se vão dar bem?