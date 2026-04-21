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Após relação conturbada com Francisco Vale, Jéssica Galhofas assume novo namorado: e este é o homem que lhe 'roubou' o coração

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Jéssica Galhofas tem um novo amor e mostrou tudo aos fãs. Fique a conhecer quem é o homem que conquistou a ex-concorrente do Big Brother 2023, que não assumia uma relacionamento desde que terminou com Francisco Vale.

Jéssica Galhofas tem um novo namorado. A ex-concorrente do Big Brother 2023 não assumia uma relação desde que terminou o namoro com Francisco Vale, mas agora decidiu expor que está novamente apaixonada.

Nas stories do Instagram, Jéssica Galhofas partilhou uma fotografia em que surge com um ramo de flores na mão, a beijar o namorado, Rafa Bessa. «Eu digo 'sim' ao amor, eu digo que, contigo, vale a pena. A Jequinhas namora», escreveu, na legenda da partilha.

Pode ver tudo aqui:

Rafa Bessa, por sua vez, partilhou uma foto do pedido de namoro. «Dos dias mais felizes da minha vida. Ela disse 'sim'», legendou.

Percorra a nossa galeria e veja quem é o novo namorado de Jéssica Galhofas

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