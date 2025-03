Olhos postos em ex-concorrente! Grande amiga de Miguel Vicente fez transformação brutal

Novo visual a dar que falar: ex-concorrente do Big Brother 2022, surge completamente transformada com novo visual.

Jéssica Gomes, que entrou no Big Brother 2022 com apenas 18 anos, tem causado uma verdadeira onda de surpresas nas redes sociais. A ex-concorrente, natural de Vila do Conde, está agora irreconhecível e tem deixado todos os seus seguidores impressionados com a sua transformação.

Jéssica Gomes abandonou o visual que a caracterizava no reality show, e optou por uma mudança radical no estilo. A ex-concorrente surge agora com o cabelo mais escuro e sem os óculos que costumava usar, e revelou um visual sofisticado mais maduro e irreverente.

Esta mudança não passou despercebida e rapidamente as redes sociais encheram-se de elogios e curiosidade. Com um estilo totalmente novo, Jéssica tem recebido o reconhecimento dos seus fãs e amigos, que destacam a confiança e o empoderamento que exibe na sua nova versão.

A jovem, que ficou conhecida no Big Brother 2022 pela sua personalidade forte, mostra agora uma Jéssica renovada, pronta para novos desafios e experiências.

Vale a pena recordar que, além da sua transformação visual, Jéssica mantém uma forte amizade com Miguel Vicente, com quem estreitou laços dentro da casa do Big Brother 2022. Os dois continuaram a partilhar momentos especiais, sendo agora grandes amigos fora do jogo. Esta amizade, que foi uma das mais genuínas dentro do reality show, continua a ser uma das relações mais comentadas pelos fãs, que acompanham com atenção as atualizações de ambos nas redes sociais.