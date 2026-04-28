Jéssica Jeremias faz revelação chocante sobre a morte da mãe: «O meu pai sabia que ela não podia...»

O vestido de Jéssica que está a fazer furor em todo o lado

Namora com um jogador de futebol e viaja pelos quatro cantos do mundo. Veja as imagens inéditas de Jéssica Jeremias

Jéssica Jeremias foi a segunda classificada do Secret Story 10 e esta terça-feira, 28 de abril, foi convidada especial do Dois às 10, onde falou sobre a sua passagem por esta experiência. Inevitavelmente, a noiva de Wilson Manafá abordou o seu segredo - «Fui abandonada pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu» e deu novos detalhes sobre o tema.

«Supostamente, o meu pai dava-se bem com a minha mãe. Mas ele teve atitudes que, na minha opinião, também contribuíram imenso para o falecimento da minha mãe», começou por referir Jéssica.

E prosseguiu: «A minha mãe era fumadora, tinha tido já um AVC, ele sabia que ela não podia fumar e, muitas vezes, para ele ir gastar dinheiro em casinos - contra a vontade dela -, comprava-lhe um maço de tabaco para ela se acalmar e se calar. Ele sabia que ela não podia, porque até já estava medicada.»

Visivelmente emocionada, Jéssica disse ainda: «Não consigo ver coisas boas no meu pai.»