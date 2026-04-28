Jéssica usou o vestido mais cobiçado de sempre na final do Secret Story 10. Descobrimos o preço e onde o pode comprar

Jéssica Jeremias foi uma das finalistas do Secret Story 10 e, na gala da grande final, roubou todas as atenções com o vestido branco super sensual que escolheu para aquela ocasião.

A noiva de Wilson Manafá apostou todas as fichas num modelito branco, comprido até aos pés, carregado de pérolas cosidas ao longo de toda a peça. O vestido ajustou-se na perfeição ao corpo de Jéssica e evidenciou as suas curvas de sonho.

A peça é da loja portuguesa Mamba Store, custa 190 euros e está também disponível em dourado. Segundo a marca, o modelo tem tecido elástico, alça removível e ainda um fecho discreto nas costas.