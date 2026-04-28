Uma história de amor que começou com um detalhe hilariante: Jéssica Jeremias conta como conheceu Wilson Manafá

Jéssica Jeremias ganhou visibilidade quando entrou no Secret Story 10, no passado mês de fevereiro, mas fora da casa já era conhecida por ser a noiva de Wilson Manafá, ex-futebolista do FC Porto. A finalista do reality show da TVI esteve hoje, 28 de abril, no Dois às 10 e falou da sua relação com o atleta, que já dura há sete anos.
Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Jéssica Jeremias conta como é que conheceu aquele que é o pai do seu filho mais novo, Kendrick.
«Foi muito engraçado. Conhecemo-nos e ele estava muito calado, estava com um cãozinho ao colo e eu perguntei: 'Como é que se chama?' E ele: 'Wilson.' E eu: 'Não, o cão'.», disse, entre risos.
E acrescentou: «Eu sabia quem ele era através de uma amiga, já tinha visto que ele aparecia no Instagram dela, quando eu cheguei lá, vi que ele estava e associei às imagens que tinha visto.»
Jéssica Jeremias fala ainda sobre como foi o primeiro encontro de Wilson Manafá com a sua filha mais velha, Noa. «Eu deixei bem claro que se a minha filha não se sentisse confortável, que não ia dar. Mas então fiz um jantar lá em casa. Queria que a Noa o conhecesse num ambiente em que estivesse mais gente. Então meti 20 pessoas lá em casa», referiu, entre risos.
«Ela estava a brincar no quarto e veio à cozinha e dá-lhe um chuto na perna e foge para o quarto. Eu gelei. Estavam ali 20 pessoas e ela foi logo brincar com ele. Foi um sinal. E depois ela voltou para vir chamá-lo para brincar com ela e não o queria largar mais, aquilo foi mesmo um sinal. Com tanta gente ali, ela bateu com o Wilson e foi incrível», prosseguiu.
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Na mesma conversa, Jéssica conta a Cristina e a Cláudio o que mudou na sua relação depois da participação na Casa dos Segredos. «Ficámos os dois um pouco mais ligados. Ele confiou em mim e não pensou duas vezes no que poderia ser ou não prejudicial. Sempre confiei nele e, agora, era a vez dele e assim foi», referiu.
«Esteve quase todos os dias acordado até às tantas da manhã [para a ver na televisão] e ia treinar. E esteve impecável, a fazer jogos incríveis e acordado quase sem dormir. Quando eu soube disso, meu Deus», revelou ainda, orgulhosa da prova de amor que o companheiro lhe deu ao acompanhar a sua passagem pelo Secret Story 10, mesmo estando a viver do outro lado do Mundo, na China.
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