Em partilha rara, Jéssica Maria mostra conversa privada e atira: «Estou deprimida!»

Jéssica Maria partilha conversa privada com o pai: «Coitado...»

Jéssica Maria fez uma partilha rara no Instagram de uma conversa privada com o pai.

A ex-concorrente mostrou uma compra inusitada feita pelo progenitor, que a deixou em choque.

Jéssica Maria, ex-concorrente da Casa dos Segredos 3 (2013), recorreu às redes sociais para fazer uma partilha rara de uma conversa privada com o pai e o motivo é hilariante. Nos stories do Instagram, Jéssica Maria, que não tem por hábito publicar muita coisa naquela rede social, partilhou um vídeo no qual se dirige ao pai.

«Pai, eu abri isto. Isto são orelhas de animais. Eu ia morrendo. Para que compraste isto, pai? Já não vou dormir esta noite. Estou deprimida! Coitadas das vacas», disse escrevendo na legenda: «Chorei horrores. Coitado do meu pai. Comprou a achar que eram ossos para os cães na melhor intenção».

Depois, a ex-concorrente mostrou a conversa com o pai onde ele esclarece que se trata de «carne seca de vaca». Jéssica riposta com um áudio: «Pai, tem pêlos e tudo. São orelhas. A embalagem diz que são orelhas. São mesmo orelhas de animal secas. Eu ia morrendo»

«Isso é feito numa forma... É carne de vaca seca e moldada para parecer uma orelha», respondeu o pai de Jéssica. Ela rematou: «A resposta dele na tentativa de me fazer sentir um pouco melhor». Veja o vídeo em cima e percorra a galeria que preparámos para si para ver a mudança de Jéssica desde 2013 até agora.