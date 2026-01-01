Ao Minuto

Jéssica Vieira fala de novo projeto para 2026 e os detalhes são surpreendentes

  • Secret Story
  • Há 3h e 56min
Jéssica Vieira fala de novo projeto para 2026 e os detalhes são surpreendentes - Big Brother

No Ano Novo Vida Nova da TVI, acompanhada de Bruna, Jéssica Vieira fala da grande novidade que tem vindo a preparar.

Jéssica Vieira vai estrear-se na música. A vencedor do Big Brother Verão esteve presente no programa Ano Novo Vida Nova, ao lado da amiga Bruna e assumiu estar a preparar um grande projeto para 2026, relacionado com a sua estreia na música.  

Carlos Ferreira, companheiro de longa data de Bruna, fez um convite irrecusável a Jéssica: «Queres cantar? Tenho uma letra para ti», questionou.  Jéssica Vieira não equacionou sequer recusar o convite.  

Maria Cerqueira Gomes perguntou à ex concorrente de reality shows se se sente preparada para pisar um palco. «Eu, eu adoro! Vou meter todos com os braços no ar! Esquerda, direita. Vai ser incrível!», respondeu Jéssica. 

A amiga Bruna teceu largos elogios a Jéssica e acrescentou ainda que por mais que muitos fãs já tivessem sugerido que Jéssica participasse num videoclipe com Bruna, na opinião da colega cada uma deve ter a sua posição: «Eu já tenho o meu momento, ela tem que ter o dela», frisa.  

Veja o vídeo. 

