Jéssica Vieira ausentou-se para fazer procedimento estético. Agora está de volta e mostra o resultado

15:16
Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

13:53
É amor? Fábio não resiste e declara-se ao ouvido de Liliana
01:15

É amor? Fábio não resiste e declara-se ao ouvido de Liliana

13:36
Ciúmes à flor da pele! Liliana provoca Fábio: «Foi o Pedro…»
03:28

Ciúmes à flor da pele! Liliana provoca Fábio: «Foi o Pedro…»

13:27
Liliana surpreende Fábio com confissão: «O meu estilo são rapazes morenos…»
06:24

Liliana surpreende Fábio com confissão: «O meu estilo são rapazes morenos…»

13:22
Ataque de ciúmes? Fábio não esconde desconforto com aproximação de Liliana a outro concorrente
05:17

Ataque de ciúmes? Fábio não esconde desconforto com aproximação de Liliana a outro concorrente

13:04
Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

13:00
«É mesmo lixado»: Marisa 'num pranto' na véspera do seu aniversário
02:20

«É mesmo lixado»: Marisa ‘num pranto’ na véspera do seu aniversário

12:55
«Olha que incoerência»: Fábio e Leandro em 'bate-boca' intenso
06:32

«Olha que incoerência»: Fábio e Leandro em ‘bate-boca’ intenso

12:44
Pedro não se cala! Responde a Joana e ataca Sandro após acusações
01:13

Pedro não se cala! Responde a Joana e ataca Sandro após acusações

12:30
«Não consegues ser 1% humilde»: Liliana critica postura de Leandro
06:45

«Não consegues ser 1% humilde»: Liliana critica postura de Leandro

12:16
Confronto no 'Concílio dos nomeados'! Sandro critica Pedro: «Está-se a enterrar sozinho»
02:44

Confronto no ‘Concílio dos nomeados’! Sandro critica Pedro: «Está-se a enterrar sozinho»

12:12
Liliana confessa sem rodeios: «Vou deixar-me levar. Quem quiser julgar, está à vontade»
02:15

Liliana confessa sem rodeios: «Vou deixar-me levar. Quem quiser julgar, está à vontade»

11:59
Sem filtros, Sandro confessa: «Por minha vontade pessoal, saíria…»
04:56

Sem filtros, Sandro confessa: «Por minha vontade pessoal, saíria…»

11:51
«Eu não me adequo a esses parâmetros» Joana aponta clima tenso na casa
05:00

«Eu não me adequo a esses parâmetros» Joana aponta clima tenso na casa

11:40
«A tua carreira de chefe de cozinha já acabou»: Fábio em choque com talento inesperado de Leandro
06:22

«A tua carreira de chefe de cozinha já acabou»: Fábio em choque com talento inesperado de Leandro

11:31
«Está muito perto de lá chegar»: Dylan admite que Marisa se aproxima do seu segredo
04:40

«Está muito perto de lá chegar»: Dylan admite que Marisa se aproxima do seu segredo

11:21
Alerta revelação inédita! Cristina Ferreira faz confissão sobre gala do Secret Story

Alerta revelação inédita! Cristina Ferreira faz confissão sobre gala do Secret Story

11:14
Segredos à vista! Ana Cristina e Dylan especulam sobre colegas
03:26

Segredos à vista! Ana Cristina e Dylan especulam sobre colegas

11:14
Cristina Ferreira sobre a gala de domingo: «Logo no início...»
00:43

Cristina Ferreira sobre a gala de domingo: «Logo no início...»

10:41
Cúmplices e travessos! Marido e Mulher pregam partida hilariante a Leandro
02:37

Cúmplices e travessos! Marido e Mulher pregam partida hilariante a Leandro

10:38
Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»
04:59

Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»

10:35
Manhã quente na casa! Fábio e Liliana trocam sussurros e abraços matinais
02:58

Manhã quente na casa! Fábio e Liliana trocam sussurros e abraços matinais

10:21
Danças, abraços e muita animação. Este é o despertar na casa mais vigiada do País
07:40

Danças, abraços e muita animação. Este é o despertar na casa mais vigiada do País

10:14
Mariana consegue pista e encurta caminho para um segredo
04:11

Mariana consegue pista e encurta caminho para um segredo

09:59
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

Jéssica Vieira ausentou-se para fazer procedimento estético. Agora está de volta e mostra o resultado
  • Secret Story
  • Hoje às 10:34

  • Secret Story
  • Hoje às 10:34
Jéssica Vieira ausentou-se para fazer procedimento estético. Agora está de volta e mostra o resultado - Big Brother

É um 'antes e depois' impressionante. Veja o resultado.

Foi a grande vencedora do Big Brother Verão e continua a dar que falar. Jéssica Vieira andou 'desaparecida' das redes sociais, mas por um bom motivo: realizou uma cirurgia estética para corrigir algumas imperfeições do seu rosto e mostrou tudo nas stories do Instagram. 

«Já tinham saudades de ver aqui a minha carinha, não é? Primeiro, a correria era muita e, depois, vou confessar-vos, eu estava muito inchada e vocês iam assustar-se. Como não vos queria assustar, eu não vim aqui dar a cara, preferi ir desinchando e ainda estou um pouquinho grande inchada. Por quê? Como vocês viram, fui fazer um procedimento estético», referiu.

Jéssica explicou: «Eu tinha algumas coisas que me incomodavam na minha cara, nomeadamente a assimetria do meu lábio, eu tinha o lábio torto. Eu sei que vocês não reparavam nisso, porque não dava para ver a olho, mas realmente o meu lábio, acho que era o lado esquerdo, era muito para baixo». 

«Eu sei que não parece, mas eu tenho 30 anos. Botox preventivo convém fazer a partir dos 25, que é para tirar aquelas ruguinhas de expressão. Eu corrigi os meus lábios, ainda estão um bocadinho inchados, eu corrigi aqui a parte, isto tem um termo, basicamente o bigode chinês, e pus botox preventivo» acrescentou, adiantando que já «começa a ver resultados».

 

Veja o vídeo de Jéssica em cima e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens desta transformação. 

 

Temas: Jéssica Vieira

