Jéssica Vieira ausentou-se para fazer procedimento estético. Agora está de volta e mostra o resultado

Foi a grande vencedora do Big Brother Verão e continua a dar que falar. Jéssica Vieira andou 'desaparecida' das redes sociais, mas por um bom motivo: realizou uma cirurgia estética para corrigir algumas imperfeições do seu rosto e mostrou tudo nas stories do Instagram.

«Já tinham saudades de ver aqui a minha carinha, não é? Primeiro, a correria era muita e, depois, vou confessar-vos, eu estava muito inchada e vocês iam assustar-se. Como não vos queria assustar, eu não vim aqui dar a cara, preferi ir desinchando e ainda estou um pouquinho grande inchada. Por quê? Como vocês viram, fui fazer um procedimento estético», referiu.

Jéssica explicou: «Eu tinha algumas coisas que me incomodavam na minha cara, nomeadamente a assimetria do meu lábio, eu tinha o lábio torto. Eu sei que vocês não reparavam nisso, porque não dava para ver a olho, mas realmente o meu lábio, acho que era o lado esquerdo, era muito para baixo».

«Eu sei que não parece, mas eu tenho 30 anos. Botox preventivo convém fazer a partir dos 25, que é para tirar aquelas ruguinhas de expressão. Eu corrigi os meus lábios, ainda estão um bocadinho inchados, eu corrigi aqui a parte, isto tem um termo, basicamente o bigode chinês, e pus botox preventivo» acrescentou, adiantando que já «começa a ver resultados».

