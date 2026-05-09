Novidade a caminho! Jéssica Vieira surpreende ao lado de conhecido cantor português

Depois de conquistar o público ao vencer o Big Brother Verão, Jéssica Vieira prepara-se agora para um novo desafio… no mundo da música. A ex-concorrente revelou, através dos stories nas redes sociais, que vai participar no novo videoclip de Noninho Navarro.

A novidade rapidamente deixou os fãs em alvoroço, sobretudo depois de o cantor ter partilhado uma publicação onde surge ao lado de Jéssica, aumentando ainda mais a curiosidade em torno do projeto. Apesar de ainda não terem sido revelados muitos detalhes sobre o videoclip, tudo indica que as gravações já terminaram.

Nas redes sociais, os seguidores reagiram de imediato à parceria inesperada entre a vencedora do reality show e o artista português, mostrando entusiasmo pelo resultado final. Esta não é, aliás, a primeira vez que Jéssica Vieira se aproxima do universo musical, depois de já ter participado anteriormente em projetos ligados à área.