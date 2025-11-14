Jéssica Vieira faz tatuagens cheias de mistério e carregadas de significado. Descubra as mensagens escondidas

Jéssica Vieira decidiu eternizar na pele um conjunto de cinco tatuagens profundamente pessoais, cada uma escolhida para refletir momentos, valores e estados de espírito que marcaram a sua jornada. A vencedora do Big Brother Verão, que tem vindo a partilhar cada vez mais a sua jornada, mostrou cada desenho, todos eles pensados ao detalhe.

Veja aqui as tatuagens:

Confia:

A palavra escolhida por Jéssica funciona como um mantra simples, mas poderoso. “Confia” representa a importância de manter a fé, em si própria.

Cérebro e coração de mãos dadas:

Esta tatuagem simboliza a eterna dança entre aquilo que pensamos e aquilo que sentimos, razão e emoção. Ao representar o cérebro e o coração de mãos dadas, Jéssica quis transmitir a necessidade de equilíbrio entre lógica e intuição, racionalidade e sensibilidade.

“888":

Entre os chamados angel numbers, o número 888 destaca-se pelo seu forte simbolismo. É associado à prosperidade, abundância e sucesso financeiro. Surge também como sinal de que o caminho escolhido está correto e que novas oportunidades podem estar prestes a manifestar-se.

“Se faz sentir, faz sentido”:

Jéssica, quando estava dentro da Casa do Big Brother, repetia esta frase muitas vezes, o que reforça a importância de confiar na própria intuição.

A borboleta:

A borboleta é um símbolo clássico de mudança, evolução e libertação. Ao escolher este desenho, Jéssica mostra a sua fase de transformação pessoal.