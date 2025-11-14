Jéssica Vieira faz tatuagens cheias de mistério e carregadas de significado. Descubra as mensagens escondidas

Ao Minuto

16:38
Liliana e Marisa Susana 'rasgam' Marisa: «Tudo o que ela diz, é pelas costas» - Big Brother
01:14

16:36
«Estás com ciúmes?»: Pensativo, Fábio 'rejeita' Liliana e lança algumas farpas - Big Brother
02:27

16:25
Novo grupo? Marisa Susana aproxima-se de Fábio e Liliana e teme consequências: «A casa toda...» - Big Brother
01:40

16:18
Liliana e Marisa Susana unidas em sessão de fofoca, e 'rasgam' concorrente: «Não gosto das atitudes...» - Big Brother
01:49

15:47
Fábio é atacado pelos colegas: «O mono não sai da cama. Só come e dá beijos à Liliana» - Big Brother
01:58

15:32
O que fazem Dylan e Inês debaixo dos lençóis? Cristina Ferreira faz revelação após sussurros misteriosos - Big Brother

15:03
Eles já não se largam! Dylan e Inês perdem-se aos beijos no alpendre - Big Brother
02:43

14:53
Marisa Susana tem raciocínio certeiro sobre segredo - Big Brother
02:38

14:36
Liliana recorda momento com Fábio em ‘tom maroto’ - Big Brother
01:30

13:27
Dylan lança farpa sobre Fábio: «Está vestido de verde, cor de planta» - Big Brother
02:00

13:16
Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio - Big Brother
03:54

12:33
Dylan acusado de fazer jogo de casal fica indignado: «Está-me a meter um raiva» - Big Brother
03:01

12:23
Ana aponta o dedo ao jogo de Pedro: «Forçadíssimo desde o início» - Big Brother
03:03

12:09
Momentos Proibidos? Pedro derrete Marisa com abraços e beijos: «O teu cheirinho no corpo» - Big Brother
01:21

12:08
Pós-Concílio Explosivo: Ana Cristina e Leandro entram em confronto - Big Brother
00:46

11:59
Berros. Concílio dos nomeados acaba em discussão de Ana Cristina e Leandro - Big Brother
02:54

11:56
Concílio dos Nomeados: Leandro sem filtros: «Por mim saía um por um» - Big Brother
06:54

11:48
Clima Explosivo: Ana e Pedro atacam-se durante o Concilio dos Nomeados - Big Brother
03:22

11:44
Pedro Jorge mostra-se confiante: «Posso acrescentar ainda mais ao jogo» - Big Brother
04:17

11:43
Tenso. Dylan rebate críticas e afirma: «Ontem o Fábio queria-me espancar» - Big Brother
04:10

11:41
Dylan segue um padrão? Ana acusa o concorrente de ser «Cansativo e Repetitivo» - Big Brother
03:01

11:32
Dylan arrasa Leandro e acusa-o de fazer um «jogo cansado» - Big Brother
02:39

11:29
Concílio dos Nomeados: Ana Cristina não tem dúvidas que é a concorrente mais forte - Big Brother
02:41

11:15
O amor está no ar: Inês e Dylan trocam carícias pela manhã - Big Brother
01:49

11:09
Imperturbável: Marisa mantém a calma perante comportamento de Pedro - Big Brother
01:37

Jéssica Vieira faz tatuagens cheias de mistério e carregadas de significado. Descubra as mensagens escondidas

  • Secret Story
  • Há 1h e 4min
Jéssica Vieira decidiu marcar o seu corpo com cinco novas tatuagens repletas de significado, em que reforça a fase de transformação e autoconhecimento que está a viver.

Jéssica Vieira decidiu eternizar na pele um conjunto de cinco tatuagens profundamente pessoais, cada uma escolhida para refletir momentos, valores e estados de espírito que marcaram a sua jornada. A vencedora do Big Brother Verão, que tem vindo a partilhar cada vez mais a sua jornada, mostrou cada desenho, todos eles pensados ao detalhe.

Veja aqui as tatuagens:

Confia:

A palavra escolhida por Jéssica funciona como um mantra simples, mas poderoso. “Confia” representa a importância de manter a fé, em si própria.

Cérebro e coração de mãos dadas:

Esta tatuagem simboliza a eterna dança entre aquilo que pensamos e aquilo que sentimos, razão e emoção. Ao representar o cérebro e o coração de mãos dadas, Jéssica quis transmitir a necessidade de equilíbrio entre lógica e intuição, racionalidade e sensibilidade. 

“888":

Entre os chamados angel numbers, o número 888 destaca-se pelo seu forte simbolismo. É associado à prosperidade, abundância e sucesso financeiro. Surge também como sinal de que o caminho escolhido está correto e que novas oportunidades podem estar prestes a manifestar-se. 

“Se faz sentir, faz sentido”:

Jéssica, quando estava dentro da Casa do Big Brother, repetia esta frase muitas vezes, o que reforça a importância de confiar na própria intuição. 

A borboleta:

A borboleta é um símbolo clássico de mudança, evolução e libertação. Ao escolher este desenho, Jéssica mostra a sua fase de transformação pessoal.

O silêncio acabou! Diogo Bordin comenta reconciliação de Carolina Braga com ex-namorado

Há 8 min
A reação mais esperada: Mãe de Leandro quebra o silêncio sobre o insulto polémico de Bruno

Há 35 min
Bárbara Parada mostra novas fotos privadas com Francisco Monteiro: e há um detalhe que chama a atenção

Há 54 min
Bárbara Parada dá 'alcunha' peculiar a Francisco Monteiro: a partilha que incendiou a Internet

Há 1h e 9min
Vânia Sá revela sintoma peculiar na reta final da gravidez: «Tem sido horrível»

Hoje às 12:52
O presente especial (e super romântico) que Liliana Filipa recebeu após suposta traição de Daniel Gregório

Hoje às 11:44
Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio
03:54

Hoje às 13:16
Momentos Proibidos? Pedro derrete Marisa com abraços e beijos: «O teu cheirinho no corpo»
01:21

Hoje às 12:09
No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé

12 nov, 14:21
Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana

12 nov, 12:47
Pedro desabafa: «Joguei com o coração» ao recusar Quarto Secreto com Liliana
04:20

Hoje às 11:07
O silêncio acabou! Diogo Bordin comenta reconciliação de Carolina Braga com ex-namorado

Há 8 min
A reação mais esperada: Mãe de Leandro quebra o silêncio sobre o insulto polémico de Bruno

Há 35 min
Bárbara Parada mostra novas fotos privadas com Francisco Monteiro: e há um detalhe que chama a atenção

Há 54 min
Jéssica Vieira faz tatuagens cheias de mistério e carregadas de significado. Descubra as mensagens escondidas

Há 1h e 4min
O que fazem Dylan e Inês debaixo dos lençóis? Cristina Ferreira faz revelação após sussurros misteriosos

Há 1h e 52min
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

4 nov, 09:48
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

11 nov, 22:28
Após reconciliação de Carolina Braga com "ex", Diogo Bordin quebra o silêncio!

Há 1h e 51min
"A conexão entre os dois deu-se neste mês de novembro": Diogo Bordin feliz com conhecida atriz!

Há 2h e 21min
Carolina Nunes rendida a finalista de "Secret Story": "Nunca atrasada no amor"

Hoje às 10:26
Já não há dúvidas! Carolina Braga confirma reconciliação: "Hoje, tudo faz muito sentido"

Ontem às 21:28
De volta para o "ex"? Carolina Braga quebra o silêncio!

Ontem às 16:36
