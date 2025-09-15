Jéssica Vieira revela o destino dos 30 mil euros

A grande vencedora do Big Brother Verão, Jéssica Vieira, marcou presença no programa Dois às 10. Visivelmente emocionada, a jovem partilhou como tem vivido os dias após a vitória e fez várias revelações sobre a sua passagem pela casa mais vigiada do país.

«Ganhei eu e quem gostava de mim, ganhámos todos», começou por afirmar, garantindo que nunca esperava sair como vencedora. «Lá dentro jamais imaginava que tinha este amor todo. Sempre achei até ao fim que seria a Catarina Miranda a ganhar», confessou. Questionada por Cristina Ferreira sobre a confiança da rival, Jéssica foi clara: «Sim, a certeza dela era a minha incerteza».

A apresentadora confrontou ainda a vencedora com as opiniões cá fora, mas Jéssica respondeu sem rodeios: «Eu ganhei porque se identificaram comigo de alguma forma. É a minha vitória, não é a derrota de alguém. Não estou em braço de ferro com a Catarina». A jovem acrescentou ainda: «Eu não pus ninguém na nossa contracena, era só eu e a Catarina».

Jéssica também reagiu à alcunha de “sofrida” que lhe foi atribuída: «Quem não chora na vida? Só não tem 300 câmaras apontadas». Sobre o ex-namorado, com quem partilhou o programa, foi igualmente transparente: «Ele não me protegeu, protegeu-se a ele. Não me revia em muitas atitudes dele».

A vencedora aproveitou ainda para comentar a relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Tu caíste no teu jogo, estás apaixonada pelo Afonso. Não é fácil gerir, entrei ali com o meu ex-namorado. Cá fora também chorei muitas vezes, só não tinha câmaras apontadas para mim».

Recordando momentos mais duros, Jéssica admitiu que percebeu ainda dentro da casa que não queria manter a relação: «Sabia que não o queria mais enquanto namorado... cá fora não via». Sobre Catarina, atirou: «Ela picava-me propositadamente. Quero que o Afonso seja muito feliz... não quero mais nenhuma conversa, não me faz sentido nenhum».

Num dos momentos mais emocionantes da entrevista, Jéssica foi surpreendida pela mãe, que destacou a ligação da filha à família: «É uma cuidadora dos irmãos, é uma mini mãe». A progenitora falou ainda sobre a relação com Afonso: «A Jéssica é mulher de mais, o Afonso é menino de mais».

Já sobre o futuro e os 30 mil euros do prémio, Jéssica revelou que pretende investir no seu futuro: «Quero trabalhar muito e dar entrada numa casa. Estou a viver um sonho».