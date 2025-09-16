Jéssica Vieira celebra vitória no Dois às 10 com companhia inesperada nos bastidores

Jéssica Vieira, vencedora do Big Brother Verão, esteve esta segunda-feira no programa Dois às 10 para falar sobre a vitória na casa mais vigiada do país. A jovem, que conquistou o público e levou para casa o prémio final de 30 mil euros, partilhou as emoções desta conquista em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Durante a emissão, destacou-se ainda a presença de Fábio Paim, que acompanhou a vencedora, embora fora do ecrã, ficando atrás das câmaras do programa.

Recorde-se que, ao longo da sua participação no Big Brother Verão, surgiram várias especulações dentro da casa em torno de uma possível proximidade entre o ex-futebolista e Jéssica Vieira, com alguns colegas a levantar a hipótese de Fábio Paim estar apaixonado pela concorrente.