Jéssica Vieira revela reconciliação com homem especial após o Big Brother Verão

A final do Big Brother Verão realizou-se na passada sexta-feira, dia 12, e terminou com a vitória de Jéssica Vieira. Já esta segunda-feira, dia 15, a jovem marcou presença no programa ‘Dois às 10’, onde falou abertamente sobre aspetos da sua vida pessoal e acabou por falar da relação com um homem especial na sua vida.

Um dos momentos mais marcantes da conversa foi a referência à relação com o pai, de quem esteve afastada durante algum tempo.

«Já antes estávamos bem. Quando saí da minha casa, da primeira, ele procurou-me, eu abri-lhe a porta, ficámos bem. Estamos a criar a nossa ligação, está tudo mesmo bem com o meu pai, graças a Deus! E estou muito feliz por isso», contou.

Durante a entrevista, Jéssica revelou ainda que leva consigo ensinamentos de Cláudio Ramos, recordando uma frase que a marcou profundamente:

«Quando nós vivemos com mágoas, e com dores e tristeza, a nossa vida pára. A da outra pessoa corre, porque a nossa parte somos nós que a sentimos (…) Se eu viver com essa mágoa sou eu que vivo numa bolha de dor e sofrimento.»

Com estas palavras, a vencedora do reality show quis justificar a importância de deixar mágoas no passado e reforçar a proximidade que tem agora com o pai.