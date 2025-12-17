Jéssica Vieira abre o coração sobre a nova fase da sua vida: «Quero fazer acontecer»

«Estou genuinamente muito feliz.» É de sorriso rasgado no rosto que Jéssica Vieira resume o momento que está a viver, t rês meses depois de se ter sagrado vencedora do Big Brother Verão.

«Eu sei que pode parecer muito tempo, mas não é assim tanto. Estou a assimilar muita coisa. Mudou muita coisa… Saí do Porto e vim para Lisboa. Mas estou com o coração muito, muito cheio. Estou em paz. Estou mesmo», partilha a jovem, numa conversa exclusiva com a SELFIE.

Apesar de se sentir feliz com o caminho que tem vindo a percorrer, Jéssica admite que ainda não se sente realizada a nível profissional: «Tenho muita coisa que quero alcançar», confessa.

«Quero fazer tanta coisa ao mesmo tempo, quero que aconteça e sinto esse peso nos ombros. Eu quero fazer acontecer. Eu venci porque me fizeram vencedora. E eu quero, por mim e pelas pessoas que gostam de mim, fazer mais.»

É precisamente esse desejo de corresponder às expectativas — próprias e alheias — que, por vezes, a deixa inquieta. «Então, às vezes, até me sinto um bocado perdida. Por onde é o caminho? Eu quero ir, mas o caminho é por onde?», questiona-se.

Sem romantizar as dificuldades, a ex-concorrente do reality show da TVI faz questão de mostrar o lado menos falado da exposição mediática. «Não vamos para as redes sociais dizer que não sabemos bem o que fazer à vida, porque não é essa a mensagem que queremos passar. Mas nós sentimos isso. Muitas vezes, não sabemos. Nós queremos ir, mas não sabemos bem por onde.»

Ainda assim, Jéssica sublinha a importância de normalizar essas dúvidas. «Gosto mesmo que as pessoas percebam que, se para elas às vezes é difícil, para nós também é. Nós também passamos por isso», conclui, com sinceridade.

O novo desafio de Jéssica Vieira

Os dias que antecederam o lançamento do videoclipe de Bruna foram marcados por intensa especulação, sobretudo porque levantaram uma grande dúvida entre os fãs: estarão Jéssica Vieira e João Oliveira juntos? A estreia de «O amor nunca morre», no passado dia 20 de novembro, veio esclarecer todas as questões.

Tudo começou quando Jéssica Vieira e João Oliveira publicaram uma fotografia onde surgem em clima de grande cumplicidade e paixão, levantando de imediato dúvidas sobre a natureza da sua relação. A verdade é que a imagem pertencia a um dos momentos do videoclipe da cantora Bruna.

O vídeo ilustra uma história de amor entre dois jovens que se conhecem no universo da aviação. João pede Jéssica ‘em namoro’ e chegam mesmo ’a casar’, mas tudo termina com um desfecho trágico.

Muitas foram as reações nas redes sociais que destacaram a qualidade da música, da produção e dos atores: «Que produção incrível, parabéns Bruna ficou top! E os atores estão incríveis», «Está tudo lindíssimo desde a música às "personagens", o videoclipe. Amoooo», «Parabéns está lindíssimo amei», podem ler-se nos comentários.